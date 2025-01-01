Cor 19:00 «Lavori nelle palestre, si accelera con gli interventi» Dopo le proteste dei giorni scorsi per l´impossibilità di utilizzo delle palestre a causa delle infiltrazioni di acqua dalle coperture, l´assessore Enrico Daga assicura celerità nelle opere di adeguamento e riqualificazione degli impianti sportivi



ALGHERO - «Molto è stato fatto ma resta ancora da fare per le strutture sportive cittadine. L’impegno avviato praticamente da inizio mandato con il reperimento delle risorse necessarie è stato massimo e continua ancora. Ci sono tanti investimenti in campo, la macchina burocratica sta lavorando. Sappiamo anche che le procedure amministrative delle opere pubbliche hanno tempi scanditi dalle norme spesso non compatibili con le urgenze. Ma è nostro compito rilanciare l’impiantistica sportiva ad Alghero, e lo stiamo facendo», così il Sindaco Raimondo Cacciotto sulla situazione degli impianti sportivi in città.



Un settore la cui competenza ricade tra assessorati al demanio e alle opere pubbliche, che stanno lavorando in stretta sinergia su molti fronti aperti. "«Dispiace per gli episodi accaduti nei giorni scorsi nelle palestre, dove restano da fare ancora opere di manutenzione straordinaria sulle coperture - spiega l'Assessore al Demanio e Impiantistica Sportiva Enrico Daga - abbiamo attivato immediatamente gli interventi affinché fatti del genere non si debbano ripetere. Nel Palamanchia, ad esempio, abbiamo investito risorse pari a 190mila euro, con diversi e attesi lavori di miglioramento e di manutenzione straordinaria, con adeguamento del parquet alle dimensioni regolamentari del Calcio a 5, con una nuova delimitazione dell'area di gioco, più ampia, l'adeguamento di parte delle tribune, con il rifacimento di una parte del parquet. Sono in via di affidamento, inoltre, gli interventi di impermeabilizzazione delle coperture».



«Un investimento importante che l’Amministrazione ha messo in atto e che dovrebbe mettere fine ai disagi. Faremo di tutto, insieme agli uffici per portare a termine i lavori nel migliore dei modi convinti che il risultato sarà molto soddisfacente. Lavoriamo per rendere moderna ed efficiente la palestra, come stiamo facendo per gli impianti sportivi del Mariotti, di Maria Pia, del Carmine, con una sinergia che abbiamo voluto recuperare con le società sportive, mettendo a disposizione un ufficio sport proprio per lavorare insieme. Stiamo mettendo in atto un lavoro importante per i prossimi vent’anni per tutta la città, per il basket, per il calcio, per il tennis, per il baseball e per lo sport in generale che necessita di essere accompagnato per il suo rilancio» chiude Enrico Daga.