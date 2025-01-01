Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaAmministrazione › «Pala Congressi, cortocircuito amministrativo»
Cor 16:51
«Pala Congressi, cortocircuito amministrativo»
Autorizzato lo staggio di plastica nello stesso sito appena riqualificato: il segretario cittadino del Psd´Az di Alghero, Giuliano Tavera, parla apertamente di paradosso politico-amministrativo
«Pala Congressi, <i>cortocircuito</i> amministrativo»

ALGHERO - «Il paradosso del Palacongressi: inaugurano campi sportivi da un milione di euro ed autorizzano un deposito di plastica. Mentre da una parte si celebrava la consegna ufficiale delle nuove aree sportive del Palacongressi di Maria Pia, un investimento da oltre un milione di euro presentato come simbolo di rilancio, sicurezza e rinascita dell’area, dall’altra il Sindaco Raimondo Cacciotto firmava un’ordinanza destinata a far discutere: “autorizzato lo stoccaggio provvisorio della plastica proprio nello stesso sito”. Un cortocircuito politico-amministrativo evidente». Così Giuliano Tavera del Psd'Az Alghero.


«La stessa amministrazione che esibiva campi nuovi di zecca, videosorveglianza e nuove potenzialità per sport, associazioni, eventi e cultura nello stesso frangente trovava la soluzione all’“emergenza plastica”. Il sito destinato ad attività sportive e ricreative diventa il punto di accumulo della plastica. Provvisorio, certo, ma comunque in totale contrasto con la narrazione trionfale dell’Amministrazione. La contraddizione è ancora più marcata se si considera che l’area in questione rientra nella zona SIC dello Stagno del Calich -sottolinea Tavera - un ecosistema lagunare protetto di grande valore naturalistico, habitat di flora e fauna caratteristiche degli ambienti umidi e salmastri. Una decisione che trasforma, seppur temporaneamente, un sito sensibile in deposito di rifiuti, sollevando non solo dubbi di coerenza urbanistica, ma anche di tutela ambientale e biodiversità».

«Una città che dichiara di investire sulla qualità degli spazi pubblici si ritrova con un’area appena riqualificata trasformata, per necessità, in quello che, di fatto, è un deposito temporaneo di plastica. Il risultato è chiaro: una riqualificazione celebrata come un fiore all’occhiello assume rapidamente i contorni dell’imbarazzo amministrativo. Una decisione che solleva più domande che risposte: davvero non esisteva un luogo più idoneo? Il Palacongressi era stato presentato come uno spazio rinato per lo sport e la cultura. Ora, almeno per un po’, farà anche da deposito di plastica, con il rischio aggiuntivo di incidere su un ambiente naturale di grande pregio» chiude Giuliano Tavera.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
16:31
Alberi sintetici nelle scuole di Alghero: così non va
«Sulla transizione ecologica servono fatti, non simboli» così il presidente della commissione consiliare Ambiente, Christian Mulas, esprime forte perplessità sull’acquisto degli alberi di Natale sintetici per le scuole di Alghero
1/12Ploaghe, nuovi fondi per il cimitero
28/11«Sulle politiche per la famiglia non si scherza»
27/11Polemica ad Alghero: «Commissioni bizzarre»
24/11In House: via a nuovi criteri di riparto
21/11Muroni, nuova garante infanzia a Sassari
14/11Stipendi, meritocrazia, assunzioni. Verso nuovo modello in Comune
14/11Webinar dipendenti: Alghero è prima
8/11Porto Torres: nuovo regolamento Taxi
3/11E´ tempo che Alghero decida il proprio futuro
29/10Porto Torres celebra Martedì 4 novembre
« indietro archivio amministrazione »
6 dicembre
Alberi sintetici nelle scuole di Alghero: così non va
6 dicembre
Abbàida, luoghi comuni al cinema
6 dicembre
Echi Armonici tra jazz e lirica ad Alghero



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)