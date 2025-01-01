Cor 16:51 «Pala Congressi, cortocircuito amministrativo» Autorizzato lo staggio di plastica nello stesso sito appena riqualificato: il segretario cittadino del Psd´Az di Alghero, Giuliano Tavera, parla apertamente di paradosso politico-amministrativo



ALGHERO - «Il paradosso del Palacongressi: inaugurano campi sportivi da un milione di euro ed autorizzano un deposito di plastica. Mentre da una parte si celebrava la consegna ufficiale delle nuove aree sportive del Palacongressi di Maria Pia, un investimento da oltre un milione di euro presentato come simbolo di rilancio, sicurezza e rinascita dell’area, dall’altra il Sindaco Raimondo Cacciotto firmava un’ordinanza destinata a far discutere: “autorizzato lo stoccaggio provvisorio della plastica proprio nello stesso sito”. Un cortocircuito politico-amministrativo evidente». Così Giuliano Tavera del Psd'Az Alghero.





«La stessa amministrazione che esibiva campi nuovi di zecca, videosorveglianza e nuove potenzialità per sport, associazioni, eventi e cultura nello stesso frangente trovava la soluzione all’“emergenza plastica”. Il sito destinato ad attività sportive e ricreative diventa il punto di accumulo della plastica. Provvisorio, certo, ma comunque in totale contrasto con la narrazione trionfale dell’Amministrazione. La contraddizione è ancora più marcata se si considera che l’area in questione rientra nella zona SIC dello Stagno del Calich -sottolinea Tavera - un ecosistema lagunare protetto di grande valore naturalistico, habitat di flora e fauna caratteristiche degli ambienti umidi e salmastri. Una decisione che trasforma, seppur temporaneamente, un sito sensibile in deposito di rifiuti, sollevando non solo dubbi di coerenza urbanistica, ma anche di tutela ambientale e biodiversità».



«Una città che dichiara di investire sulla qualità degli spazi pubblici si ritrova con un’area appena riqualificata trasformata, per necessità, in quello che, di fatto, è un deposito temporaneo di plastica. Il risultato è chiaro: una riqualificazione celebrata come un fiore all’occhiello assume rapidamente i contorni dell’imbarazzo amministrativo. Una decisione che solleva più domande che risposte: davvero non esisteva un luogo più idoneo? Il Palacongressi era stato presentato come uno spazio rinato per lo sport e la cultura. Ora, almeno per un po’, farà anche da deposito di plastica, con il rischio aggiuntivo di incidere su un ambiente naturale di grande pregio» chiude Giuliano Tavera.