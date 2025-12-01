Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSportBasket › Campi inagibili, salta il derby
Cor 7:18
Campi inagibili, salta il derby
Tutti a casa, atlete e pubblico. Drammatica la situazione dell´impiantistica sportiva ad Alghero. «La situazione non è più accettabile, le società chiedono chiarimenti e collaborazione»
Campi inagibili, salta il derby

ALGHERO - Rinviata la gara regionale Under 17 Femminile tra Mercede Alghero e Pallacanestro Alghero in programma ieri (mercoledì) al Pala Corbia a causa delle condizioni non idonee del campo, compromesso da infiltrazioni d’acqua. Il numeroso pubblico presente e le giovani atlete, che attendevano questo importante appuntamento, hanno mostrato grande delusione, condivisa pienamente dalle due società. Anche il successivo tentativo di trasferire l’incontro al Palamanchia non ha avuto esito, poiché anche questo impianto presentava le stesse criticità. L'arbitro dell'incontro non ha potuto fare altro che stilare il referto, fare foto e video a dimostrazione dell'impossibilità di disputare la gara, salutare le squadre e andare via.
c«Da mesi Mercede Alghero e Pallacanestro Alghero hanno provato ad avviare un dialogo con gli uffici tecnici dell’Amministrazione Comunale per ottenere aggiornamenti sui lavori programmati, resi possibili grazie alle risorse recuperate con impegno dalla parte politica. Tuttavia, nonostante solleciti formali via PEC e ripetuti contatti, telefonici senza risposta, le società ad oggi non dispongono al momento di informazioni ufficiali sullo stato delle procedure e sull’eventuale avvio degli interventi. La preoccupazione principale riguarda la possibile perdita delle risorse stanziate qualora non venissero impegnate entro il 10 dicembre, eventualità che costituirebbe un grave danno per lo sport cittadino, in particolare per i più giovani».

Le due società desiderano sottolineare che la loro priorità è garantire alle atlete e agli atleti strutture sicure e funzionali, anche per le altre società che chiedono la disponibilità dei due impianti per disputare partite e tornei, nazionali ed internazionali, di altre discipline. Per questo motivo, rinnovano la richiesta di un confronto costruttivo e urgente con l’Amministrazione Comunale, convinte che la collaborazione e la chiarezza siano fondamentali per individuare soluzioni rapide ed efficaci. «Alghero ha una grande tradizione sportiva e le sue associazioni, con impegno quotidiano, lavorano affinché questa continui a crescere. È nell’interesse di tutti preservare e valorizzare gli impianti, affinché possano tornare a essere un punto di riferimento per la comunità e per i giovani sportivi. È giunto il momento delle risposte e del fare».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
1/12/2025
Mercede Alghero al comando della B
Al PalaCorbia di Alghero finisce 74-63 per le catalane, che sono momentaneamente al comando nel campionato di serie B. Vittoria doveva essere e vittoria è stata
1/12Sap Alghero a segno contro Olbia
24/11Dinamo lotta ma è battuta da Guerri Napoli
24/11Rimonta sfuma: Alghero cade contro San Sperate
17/11Basket D, vince l´Alghero al Pala Manchia
10/11Pallacanestro Alghero lotta ma perde contro il Cus
4/11Aurora Murgia in Next Gen Nazionale
4/11Veljko Mrsic è il nuovo coach Dinamo
3/11 D, Alghero doma il Sinnai
27/10Contro Bologna nulla da fare per la Dinamo
26/10Basket D, Alghero cade a Elmas
« indietro archivio basket »
3 dicembre
«Volo Alghero-Cagliari, rischio flop altissimo»
3 dicembre
Piove, strade chiuse e allagamenti
4 dicembre
«Marino hub regionale Ortopedia Riabilitazione»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)