Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaUrbanistica › Alghero: Piano Regionale Trasporti in Commissione
Cor 16:24
Alghero: Piano Regionale Trasporti in Commissione
Convocata dal presidente Emiliano Piras la commissione urbanistica alla quale parteciperanno l’Assessore Roberto Corbia, l’assessore regionale ai Trasporti o un suo delegato e il consigliere regionale del territorio On. Valdo Di Nolfo
Alghero: Piano Regionale Trasporti in Commissione

ALGHERO - È stata convocata dal presidente Emiliano Piras la commissione urbanistica per martedì 10 dicembre alle ore 10 presso la sala conferenze del Quarter, alla quale parteciperanno l’Assessore all'Urbanistica Roberto Corbia e il dirigente del settore Giuliano Cosseddu, l’assessore regionale ai Trasporti o un suo delegato e il consigliere regionale del territorio On. Valdo Di Nolfo.

La seduta avrà per oggetto la proposta di piano regionale dei trasporti, che prevede entro il 22 dicembre la possibilità di produrre delle osservazioni al progetto. Sono invitati a partecipare anche cittadini, associazioni e stakeholder che potranno apportare con i propri interventi elementi migliorativi alla proposta progettuale.

«Questo momento di partecipazione è una fase importantissima dell’iter di un piano strategico per il futuro dei trasporti del nostro territorio, che deve vedere protagonista nelle scelte che riguardano la nostra città l’intero tessuto economico e sociale che qui vive e opera - commenta il Presidente Piras - Chi amministra ma anche cittadini e portatori di interesse - sottolinea - è necessario che sfruttino questa occasione per evitare che un domani scelte calate dall’alto e non condivise possano incidere negativamente sul futuro del nostro aeroporto, porto, trasporto pubblico su gomma e ferroviario».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
24/11Piano Regionale Trasporti: Commissione ad Alghero
15/11Urbanpromo, Spanedda e Casu a Firenze
7/11Porto Torres approva il Puc dopo 20 anni
13/9Obiettivo Puc, nasce Ufficio di Piano
3/9Ex Campi Tarragona, quale futuro. Giovedì un incontro pubblico
28/8«Centro storico snaturato e sovraccarico»
1/8Piano Particolareggiato Centro storico: via libera a Sorso
4/7Centro storico: via ai progetti di housing sociale a Sassari
17/6«Si mortifica la vocazione turistica di Alghero»
17/6Water front, si accende lo scontro ad Alghero
« indietro archivio urbanistica »
6 dicembre
Alberi sintetici nelle scuole di Alghero: così non va
6 dicembre
Echi Armonici tra jazz e lirica ad Alghero
6 dicembre
«Pala Congressi, cortocircuito amministrativo»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)