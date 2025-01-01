Cor 16:24 Alghero: Piano Regionale Trasporti in Commissione Convocata dal presidente Emiliano Piras la commissione urbanistica alla quale parteciperanno l’Assessore Roberto Corbia, l’assessore regionale ai Trasporti o un suo delegato e il consigliere regionale del territorio On. Valdo Di Nolfo



ALGHERO - È stata convocata dal presidente Emiliano Piras la commissione urbanistica per martedì 10 dicembre alle ore 10 presso la sala conferenze del Quarter, alla quale parteciperanno l’Assessore all'Urbanistica Roberto Corbia e il dirigente del settore Giuliano Cosseddu, l’assessore regionale ai Trasporti o un suo delegato e il consigliere regionale del territorio On. Valdo Di Nolfo.



La seduta avrà per oggetto la proposta di piano regionale dei trasporti, che prevede entro il 22 dicembre la possibilità di produrre delle osservazioni al progetto. Sono invitati a partecipare anche cittadini, associazioni e stakeholder che potranno apportare con i propri interventi elementi migliorativi alla proposta progettuale.



«Questo momento di partecipazione è una fase importantissima dell’iter di un piano strategico per il futuro dei trasporti del nostro territorio, che deve vedere protagonista nelle scelte che riguardano la nostra città l’intero tessuto economico e sociale che qui vive e opera - commenta il Presidente Piras - Chi amministra ma anche cittadini e portatori di interesse - sottolinea - è necessario che sfruttino questa occasione per evitare che un domani scelte calate dall’alto e non condivise possano incidere negativamente sul futuro del nostro aeroporto, porto, trasporto pubblico su gomma e ferroviario».