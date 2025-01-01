Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaDisservizi › Colledanchise alla Tulera e nell´area San Paolo
Cor 14:04
Colledanchise alla Tulera e nell´area San Paolo
Il consigliere comunale di Alghero prosegue il tour conoscitivo nei quartieri della città: obiettivo toccare con mano e conoscere le tante criticità che attanagliano i residenti e dare risposte concrete
Colledanchise alla Tulera e nell´area San Paolo

ALGHERO - Ridurre le distanze col palazzo. Far sentire la vicinanza delle istituzioni. Tentare di interessare concretamente l'amministrazione dei tanti problemi che quotidianamente vivono i residenti, con l'obiettivo di provare a metterci rimedio. Con questi nobili intenti prosegue il tour conoscitivo del consigliere comunale Marco Colledanchise nei quartieri più dimenticati di Alghero.

Dopo aver passeggiato insieme ai residenti della Pivarada, toccando con mano i numerosi problemi che attanagliano i cittadini, oggi è il turno della Taulera. Il consigliere comunale sarà accompagnato da chi il quartiere lo vive quotidianamente, così da rendersi conto e vedere con i propri occhi le criticità. Problemi spesso annosi e segnalati più e più volte agli amministratori di turno, ma che spesso non trovano risposte a causa della moltitudine di incombenze della pubblica amministrazione.

Sabato 13 dicembre sarà invece la volta dell'incontro con i cittadini residenti nella zona della chiesa di San Paolo. Ma nuovi incontri sono già programmati: in tanti, infatti, hanno raccolto la disponibilità del consigliere comunale di Futuro Comune di farsi carico delle problematiche e grazie a lui stanno tentando di avere una voce.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
3/12Pivarada spaventosa, Colledanchise tra i quartieri
27/11L´allarme: Scala Erre ormai esaurita
18/11Alghero: Buio pesto a Porta Terra
17/11«Cimitero, servizio da internalizzare»
13/11Poste Italiane ristruttura i locali di Bosa
12/11Bosa: verso la fine i lavori delle condotte idriche
8/11Abbanoa: perdite, sprechi e ritardi. Mulas: inaccettabile gestione
7/11«Via Aldo Moro officina a cielo aperto»
6/11«Perdite d´acqua ad Alghero: Abbanoa intervenga»
3/11«Caditoie ostruite, fatto grave»
« indietro archivio disservizi »
6 dicembre
Alberi sintetici nelle scuole di Alghero: così non va
6 dicembre
Echi Armonici tra jazz e lirica ad Alghero
6 dicembre
«Pala Congressi, cortocircuito amministrativo»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)