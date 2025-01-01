Cor 14:04 Colledanchise alla Tulera e nell´area San Paolo Il consigliere comunale di Alghero prosegue il tour conoscitivo nei quartieri della città: obiettivo toccare con mano e conoscere le tante criticità che attanagliano i residenti e dare risposte concrete



ALGHERO - Ridurre le distanze col palazzo. Far sentire la vicinanza delle istituzioni. Tentare di interessare concretamente l'amministrazione dei tanti problemi che quotidianamente vivono i residenti, con l'obiettivo di provare a metterci rimedio. Con questi nobili intenti prosegue il tour conoscitivo del consigliere comunale Marco Colledanchise nei quartieri più dimenticati di Alghero.



Dopo aver passeggiato insieme ai residenti della Pivarada, toccando con mano i numerosi problemi che attanagliano i cittadini, oggi è il turno della Taulera. Il consigliere comunale sarà accompagnato da chi il quartiere lo vive quotidianamente, così da rendersi conto e vedere con i propri occhi le criticità. Problemi spesso annosi e segnalati più e più volte agli amministratori di turno, ma che spesso non trovano risposte a causa della moltitudine di incombenze della pubblica amministrazione.



Sabato 13 dicembre sarà invece la volta dell'incontro con i cittadini residenti nella zona della chiesa di San Paolo. Ma nuovi incontri sono già programmati: in tanti, infatti, hanno raccolto la disponibilità del consigliere comunale di Futuro Comune di farsi carico delle problematiche e grazie a lui stanno tentando di avere una voce.