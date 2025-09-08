Cor 12:00 Consiglio Metropolitano: Piccone, Ansini, Bamonti, Salvatore Quattro i candidati algheresi per la nuova assemblea della città Metropolitana di Sassari: tre nella lista Sassari metropolitana (Piccone, Ansini, Bamonti). Candidatura anche per Lelle Salvatore, frutto dell'accordo tra Udc e Lega



ALGHERO - Giochi chiusi (non senza sorprese) per le candidature e urne aperte il prossimo lunedì 29 settembre 2025, presso la “Sala Angioy” di Piazza d’Italia, per le elezioni del Consiglio della Città metropolitana di Sassari (composto da 14 membri, più il sindaco). Elezioni di secondo livello, con i soli sindaci e consiglieri comunali dei comuni facenti parte della Città Metropolitana sassarese chiamati ad esprimersi.



Anche per questo non è stato semplice trovare un accordo unitario, come avvenuto a Olbia, tra i variegati gruppi delle singole coalizioni. Dopo diversi giorni di studio e indecisione, Forza Italia, Psd'Az, Riformatori Sardi e Alleanza Sardegna scelgono di confluire nella lista capitanata dal sindaco di Sassari e futuro sindaco metropolitano, Giuseppe Mascia.



Sassari Metropolitana - questo il nome - riserva 10 posti alle liste di appartenenza al Centrosinistra (4 Partito democratico, 3 AvS, 1 Orizzonte Comune, 1 Movimento 5 stelle, 1 Sinistra Unita) e 4 al Centrodestra (1 Forza Italia, 1 Riformatori, 1 Psd'Az e 1 Alleanza Sardegna). Dei 14 candidati tre sono consiglieri ad Alghero: si tratta di Giusy Piccone (M5s), Nina Ansini (Fi) e Alberto Bamonti (AS con l'appoggio di Piu).



I restanti gruppi di destra, tra i quali Lega, Fratelli d'Italia e i Civici capitanati dal consigliere regionale di Sorso, Antonello Peru, potrebbero verosimilmente ottenere tra i 2 e 3 seggi: tra i candidati anche un altro consigliere algherese, Lelle Salvatore, frutto della convergenza programmatica tra l'Udc e la Lega di Michele Pais. Un nuovo fronte unitario che potrebbe allargarsi rafforzando la candidatura.



Nella foto: Nina Ansini e Lelle Salvatore