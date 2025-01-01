Alguer.it
Provincia Gallura, Settimo Nizzi presidente
L´affluenza al seggio allestito nel palazzo della Provincia a Olbia è stata del 77 per cento. A lui 262 voti su 280 grandi elettori (18 schede bianche)
Provincia Gallura, Settimo Nizzi presidente

Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, è il nuovo presidente della neonata Provincia Gallura Nord Est Sardegna. Con 262 voti su 280 grandi elettori, Nizzi sarà alla guida dell'ente all'insegna dell'unità dei territori dei ventisei Comuni galluresi. Appoggiato dal listone unico Uniti per la Gallura e il Monte Acuto, Nizzi siederà nel Consiglio provinciale insieme a dieci consiglieri eletti( sette rappresentanti del centrodestra e tre del centrosinistra).
