Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaProvincia › «Forza Italia partito guida del Cdx»
Cor 18:37
«Forza Italia partito guida del Cdx»
Con l´algherese Nina Ansini Forza Italia ha eletto anche il bravo sindaco di Nughedu Michele Carboni. Sulla base dei risultati odierni Forza Italia nel territorio è il primo partito del Cdx allargato ai civici. Un’impresa che riempie di orgoglio la classe dirigente
«Forza Italia partito guida del <i>Cdx</i>»

ALGHERO - «La Consigliera di Forza Italia Nina Ansini è l’unica eletta algherese. Circostanza che mette sotto la giusta luce il radicamento e l’impegno di Forza Italia ad Alghero e nella ex Provincia di Sassari, pur in una situazione “ambientale” difficile. Con Nina Ansini Forza Italia ha eletto anche il bravo sindaco di Nughedu Michele Carboni. Sulla base dei risultati odierni Forza Italia nel territorio è il primo partito del Cdx allargato ai civici. Un’impresa che riempie di orgoglio la classe dirigente e la base del partito “Azzurro” e che costituirà un ottimo viatico per i prossimi snodi politico-amministrativi. I ringraziamenti non rituali vanno al Segretario Regionale on. Pietro Pittalis, al Segretario Provinciale Nanni Terrosu, al consigliere regionale Piero Maieli, a tutti i consiglieri elettori, alla segreteria provinciale e regionale e al Gruppo consiliare regionale che ci è stato vicino e ci ha sostenuti. Grazie di cuore. E adesso avanti tutti assieme verso più prestigiosi traguardi». Così dal direttivo di Forza Italia Alghero all'esito delle elezioni per il rinnovo del nuovo Consiglio della Città Metropolitana di Sassari.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
13:40
Nina Ansini (Fi) unica algherese a Palazzo Sciuti. Tutti i nomi della nuova Città Metropolitana
La consigliera comunale di Alghero farà parte della nuova assemblea della Città Metropolitana di Sassari presieduta dal sindaco Mascia. Niente da fare per Alberto Bamonti, Giusy Piccone e Lelle Salvatore. Si attendono i risultati ufficiali
6:37
Provincia Gallura, Settimo Nizzi presidente
L´affluenza al seggio allestito nel palazzo della Provincia a Olbia è stata del 77 per cento. A lui 262 voti su 280 grandi elettori (18 schede bianche)
7:17
«Dalla Regione sostegno e risorse alle Province»
Conclusa la tornata elettorale di secondo livello per l’elezione dei nuovi organi delle Province isolane, la Regione rinnova e rafforza il proprio impegno a sostegno degli enti intermedi e delle circoscrizioni territoriali
11/9«Alleanza Sardegna non sostiene Bamonti»
10/9Città Metropolitana: Riformatori per Sassu
10/9Città Metropolitana, asse Udc-Lega
9/9Consiglio Metropolitano: Piccone, Ansini, Bamonti, Salvatore
8/9Città Metropolitana: Fi e Riformatori per l´unità
28/3Città metropolitana di Sassari e Provincia Gallura: la firma
25/3«Città Metropolitana, a breve la firma e 139 mln»
19/12Città metropolitana, presidente Todde a Sassari
12/11Città Metropolitana: nuovi passi a Sassari
6/11Nord Ovest unito: ora risorse e sviluppo
« indietro archivio provincia »
30 settembre
Nina Ansini (Fi) unica algherese a Palazzo Sciuti. Tutti i nomi della nuova Città Metropolitana
30 settembre
Relitto sull´isolotto, sarà rimosso dopo 17 anni
30 settembre
Frassetto chiude lo Spazio Piscina di Porto Ferro



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)