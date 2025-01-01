Cor 18:37 «Forza Italia partito guida del Cdx» Con l´algherese Nina Ansini Forza Italia ha eletto anche il bravo sindaco di Nughedu Michele Carboni. Sulla base dei risultati odierni Forza Italia nel territorio è il primo partito del Cdx allargato ai civici. Un’impresa che riempie di orgoglio la classe dirigente



ALGHERO - «La Consigliera di Forza Italia Nina Ansini è l’unica eletta algherese. Circostanza che mette sotto la giusta luce il radicamento e l’impegno di Forza Italia ad Alghero e nella ex Provincia di Sassari, pur in una situazione “ambientale” difficile. Con Nina Ansini Forza Italia ha eletto anche il bravo sindaco di Nughedu Michele Carboni. Sulla base dei risultati odierni Forza Italia nel territorio è il primo partito del Cdx allargato ai civici. Un’impresa che riempie di orgoglio la classe dirigente e la base del partito “Azzurro” e che costituirà un ottimo viatico per i prossimi snodi politico-amministrativi. I ringraziamenti non rituali vanno al Segretario Regionale on. Pietro Pittalis, al Segretario Provinciale Nanni Terrosu, al consigliere regionale Piero Maieli, a tutti i consiglieri elettori, alla segreteria provinciale e regionale e al Gruppo consiliare regionale che ci è stato vicino e ci ha sostenuti. Grazie di cuore. E adesso avanti tutti assieme verso più prestigiosi traguardi». Così dal direttivo di Forza Italia Alghero all'esito delle elezioni per il rinnovo del nuovo Consiglio della Città Metropolitana di Sassari.