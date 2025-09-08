Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariPoliticaProvincia › Città Metropolitana: Riformatori per Sassu
Cor 11:06
Città Metropolitana: Riformatori per Sassu
Le elezioni per la Città Metropolitana, come previsto dalla normativa vigente, saranno di secondo livello. Elezioni Città Metropolitana di Sassari: il candidato dei Riformatori Sardi è Nicola Sassu, sindaco di Sennori
Città Metropolitana: Riformatori per Sassu

SASSARI - Oggi sono state presentate ufficialmente le liste per le elezioni della Città Metropolitana di Sassari, che si terranno il prossimo 29 settembre. Il nostro candidato è Nicola Sassu, sindaco di Sennori, inserito nella lista a sostegno del sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, che per legge diventerà anche sindaco della Città Metropolitana. Pur confermando la nostra collocazione politica nel centrodestra, come Riformatori Sardi abbiamo scelto di accogliere con senso di responsabilità l’invito del sindaco Mascia a garantire un percorso fondato su equilibrio, inclusione e rappresentanza di tutti i territori e di tutte le forze politiche, convergendo così sulla proposta di una lista unitaria.

Cogliamo inoltre l’occasione per precisare che alcune testate giornalistiche, nel riportare i nomi dei candidati, hanno erroneamente attribuito ai Riformatori Sardi la candidatura di una persona che nulla ha a che vedere con il nostro partito. Con questa puntualizzazione intendiamo non solo fare chiarezza, ma anche rendere un servizio utile alla persona coinvolta, che potrà così smentire pubblicamente qualsiasi legame. Ribadiamo, a scanso di equivoci, che tale nominativo non ha alcun rapporto politico né organizzativo con i Riformatori Sardi.

Le elezioni per la Città Metropolitana, come previsto dalla normativa vigente, saranno di secondo livello: a votare non saranno i cittadini, ma i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni della ex Provincia di Sassari. Il compito della futura Città Metropolitana sarà prima di tutto amministrativo, con competenze decisive per la vita dei cittadini su temi centrali come viabilità, scuole e servizi essenziali. Per questo motivo, come Riformatori Sardi, insieme alle altre forze politiche, abbiamo scelto di puntare sull’unità e sulla capacità di sintesi, raccogliendo l’appello del sindaco di Sassari e futuro sindaco metropolitano a lavorare insieme per un progetto inclusivo che offra risposte concrete alle comunità di tutta la provincia.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
11:03
Città Metropolitana, asse Udc-Lega
Città Metropolitana di Sassari, Pais (Lega): «Accordo unitario con l’Udc, scelto Lelle Salvatore. No a compromessi col centrosinistra»
9/9/2025
Consiglio Metropolitano: Piccone, Ansini, Bamonti, Salvatore
Quattro i candidati algheresi per la nuova assemblea della città Metropolitana di Sassari: tre nella lista Sassari metropolitana (Piccone, Ansini, Bamonti). Candidatura anche per Lelle Salvatore, frutto dell'accordo tra Udc e Lega
8/9/2025
Città Metropolitana: Fi e Riformatori per l´unità
Elezioni Città Metropolitana di Sassari: Forza Italia e Riformatori Sardi sposano il progetto unitario e lanciano l´ultimo appello agli atleti di centrodestra
28/3Città metropolitana di Sassari e Provincia Gallura: la firma
25/3«Città Metropolitana, a breve la firma e 139 mln»
19/12Città metropolitana, presidente Todde a Sassari
12/11Città Metropolitana: nuovi passi a Sassari
6/11Nord Ovest unito: ora risorse e sviluppo
3/10S´insedia Gavino Arru a Palazzo Sciuti
21/9Province sarde: raffica di nomine
19/9Rete metropolitana nord Sardegna: focus sviluppo, turismo e ambiente
17/9Sviluppo, alleanza tra Presidenti
10/1Multiss denuncia: «Fondi europei fermi in Sardegna»
« indietro archivio provincia »
10 settembre
Auto bloccate e case allagate al Lido
10 settembre
Palazzo bruciato: partono le bonifiche e i divieti
10 settembre
A maggio Mondiale Iron Man ad Alghero: in arrivo 3mila atleti



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)