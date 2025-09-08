Cor 11:06 Città Metropolitana: Riformatori per Sassu Le elezioni per la Città Metropolitana, come previsto dalla normativa vigente, saranno di secondo livello. Elezioni Città Metropolitana di Sassari: il candidato dei Riformatori Sardi è Nicola Sassu, sindaco di Sennori



SASSARI - Oggi sono state presentate ufficialmente le liste per le elezioni della Città Metropolitana di Sassari, che si terranno il prossimo 29 settembre. Il nostro candidato è Nicola Sassu, sindaco di Sennori, inserito nella lista a sostegno del sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, che per legge diventerà anche sindaco della Città Metropolitana. Pur confermando la nostra collocazione politica nel centrodestra, come Riformatori Sardi abbiamo scelto di accogliere con senso di responsabilità l’invito del sindaco Mascia a garantire un percorso fondato su equilibrio, inclusione e rappresentanza di tutti i territori e di tutte le forze politiche, convergendo così sulla proposta di una lista unitaria.



Cogliamo inoltre l’occasione per precisare che alcune testate giornalistiche, nel riportare i nomi dei candidati, hanno erroneamente attribuito ai Riformatori Sardi la candidatura di una persona che nulla ha a che vedere con il nostro partito. Con questa puntualizzazione intendiamo non solo fare chiarezza, ma anche rendere un servizio utile alla persona coinvolta, che potrà così smentire pubblicamente qualsiasi legame. Ribadiamo, a scanso di equivoci, che tale nominativo non ha alcun rapporto politico né organizzativo con i Riformatori Sardi.



Le elezioni per la Città Metropolitana, come previsto dalla normativa vigente, saranno di secondo livello: a votare non saranno i cittadini, ma i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni della ex Provincia di Sassari. Il compito della futura Città Metropolitana sarà prima di tutto amministrativo, con competenze decisive per la vita dei cittadini su temi centrali come viabilità, scuole e servizi essenziali. Per questo motivo, come Riformatori Sardi, insieme alle altre forze politiche, abbiamo scelto di puntare sull’unità e sulla capacità di sintesi, raccogliendo l’appello del sindaco di Sassari e futuro sindaco metropolitano a lavorare insieme per un progetto inclusivo che offra risposte concrete alle comunità di tutta la provincia.