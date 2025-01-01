Cor 13:40 Nina Ansini (Fi) unica algherese a Palazzo Sciuti

Tutti i nomi della nuova Città Metropolitana La consigliera comunale di Alghero farà parte della nuova assemblea della Città Metropolitana di Sassari presieduta dal sindaco Mascia. Niente da fare per Alberto Bamonti, Giusy Piccone e Lelle Salvatore. Si attendono i risultati ufficiali



ALGHERO - In attesa dell'ufficialità, i primi risultati per Alghero sono abbastanza al ribasso. Sui 14 scranni del nuovo consiglio della Città Metropolitana di Sassari siederà soltanto una algherese, sui 4 candidati, perdipiù all'opposizione nel consiglio comunale di Alghero: Si tratta di Nina Ansini (Forza Italia), nella lista unitaria voluta dal sindaco metropolitano di Sassari, Giuseppe Mascia.



Niente da fare per Alberto Bamonti (Noi RiformiAmo Alghero), Giusy Piccone (M5s) e il quarto candidato di Alghero, Lelle Salvatore, che nonostante l'appoggio della Lega non è riuscito a raggiungere i voti necessari per l'elezione (era candidato con la lista minoritaria).



Il Consiglio sarà così composto. Delrio Maria Giovanna, Sechi Maddalena, Madeddu Gianpiero, Risso Pierpaolo, Murgia Marco, Sassu Nicola, Tolu Federico, Nina Ansini, Eliana Vincenza, Raggio Alfredo per la lista Sassari Metropolitana; Cadeddu Roberto, Demelas Fabrizio, Carboni Michele e Sardara Carlo per La lista Continuità e Territorio.



Nella foto: la nuova consigliera Metropolitana, Nina Ansini, e Marco Tedde consigliere nazionale Azzurro



