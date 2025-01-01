Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariPoliticaProvincia › Città Metropolitana: Fi e Riformatori per l´unità
Cor 10:00
Città Metropolitana: Fi e Riformatori per l´unità
Elezioni Città Metropolitana di Sassari: Forza Italia e Riformatori Sardi sposano il progetto unitario e lanciano l´ultimo appello agli atleti di centrodestra
Città Metropolitana: <i>Fi</i> e Riformatori per l´unità

SASSARI - Il 29 settembre si terranno le elezioni di secondo livello per la Città Metropolitana di Sassari, che vedranno al voto tutti i consiglieri comunali della Provincia. Non saranno i cittadini a votare, ma i sindaci e i consiglieri comunali. Pur auspicando che in futuro si possa restituire al popolo la possibilità di eleggere direttamente le amministrazioni provinciali e metropolitane, oggi la legge non lo consente.

Il compito della futura Città Metropolitana, prima ancora che politico, sarà innanzitutto amministrativo, viste le competenze proprie di un territorio ampio e con criticità note a tutti, dalle strade alle scuole. Per questo Forza Italia e Riformatori Sardi, puntando sull’unità e sulla capacità di sintesi, hanno raccolto l’invito del Sindaco di Sassari – che per legge, e senza elezione alcuna, sarà anche Sindaco della Città Metropolitana – a lavorare insieme per un progetto inclusivo che coinvolga e garantisca tutte le comunità della provincia.

Forza Italia e Riformatori Sardi, pur confermando la propria collocazione politica nel centrodestra, hanno deciso di seguire questa strada di grande intelligenza e responsabilità istituzionale: garantire un equilibrio che dia voce a tutti i territori e a tutte le forze politiche, senza divisioni, convergendo sulla proposta di lista unitaria.

È in quest’ottica, e con questa consapevolezza, che Forza Italia e Riformatori Sardi hanno scelto di aderire, consapevoli che il livello istituzionale e le funzioni della Città Metropolitana impongono una visione ampia e concreta, che nulla ha a che fare con le contrapposizioni ideologiche, tipiche e fisiologiche – per le competenze dovute – di altri livelli istituzionali.

«Una contrapposizione di bandiera, in questo contesto, è sterile. Per questo rivolgiamo un ultimo appello agli alleati che hanno scelto la via della divisione: riflettano, nell’interesse delle comunità che amministriamo, che chiedono unità, responsabilità e capacità di visione. La vera forza, in questo caso, sta nel fare squadra, non nel contrapporsi. Si tratta di un passaggio fondamentale per il futuro delle nostre comunità.»
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
28/3Città metropolitana di Sassari e Provincia Gallura: la firma
25/3«Città Metropolitana, a breve la firma e 139 mln»
19/12Città metropolitana, presidente Todde a Sassari
12/11Città Metropolitana: nuovi passi a Sassari
6/11Nord Ovest unito: ora risorse e sviluppo
3/10S´insedia Gavino Arru a Palazzo Sciuti
21/9Province sarde: raffica di nomine
19/9Rete metropolitana nord Sardegna: focus sviluppo, turismo e ambiente
17/9Sviluppo, alleanza tra Presidenti
10/1Multiss denuncia: «Fondi europei fermi in Sardegna»
« indietro archivio provincia »
7 settembre
Esplode bombola nel ristorante: paura in centro storico
7 settembre
Eolico offshore, Cacciotto zittisce tutti
8 settembre
«Pronti alle barricate per difendere Capo Caccia»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)