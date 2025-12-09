 Skin ADV
S.A. 12:47
L'Alex Conde Trio a Sassari e Cagliari
Il gruppo, capace di un dialogo fresco, elegante e vibrante in cui flamenco e jazz si fondono armoniosamente, andrà in scena giovedì 11 dicembre a Il Vecchio Mulino di Sassari e il 12 e 13 dicembre a Il Jazzino Music Club di Cagliari
L'Alex Conde Trio a Sassari e Cagliari

SASSARI - Saranno le contaminazioni tra flamenco e jazz dell’Alex Conde Trio a concludere l’ultimo appuntamento del Jazz Club Network 2025. Internazionalmente riconosciuto come una delle voci più originali del pianoforte flamenco, lo spagnolo Alex Conde chiude la lunga carrellata del cartellone organizzato da CeDAC, Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna, in collaborazione con l’Associazione culturale Il Jazzino.

Il gruppo, capace di un dialogo fresco, elegante e vibrante in cui flamenco e jazz si fondono armoniosamente, andrà in scena giovedì 11 dicembre a Il Vecchio Mulino di Sassari (ore 20.30) e il 12 e 13 dicembre a Il Jazzino Music Club di Cagliari (ore 21.30). Il trio è composto da musicisti di grande prestigio: Alex Conde al pianoforte, compositore e arrangiatore del repertorio, Haggai Cohen, contrabbassista con una solida esperienza nel jazz contemporaneo, José Ruiz Motos "Bandolero", percussionista, punto di riferimento imprescindibile nel mondo del flamenco. L'Alex Conde Trio offre un viaggio sonoro prezioso, intriso di emozione, virtuosismo e autenticità, capace di connettersi con un pubblico dalle diverse sensibilità musicali.

Si conclude dunque tra le note appassionate del flamenco e del jazz questa carrellata di concerti iniziata lo scorso ottobre e che ha visto ben dieci gruppi internazionali andare in scena sui due palcoscenici dei music club di Cagliari e Sassari. Concerti e incontri di qualità, goduti degustando al contempo ottimi piatti o drink, e che hanno riproposto le raffinate atmosfere dei jazz club newyorchesi non mancando di soddisfare i tanti appassionati della grande musica dal vivo. La rassegna è sostenuta dal Ministero della Cultura, dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sarda, dal Comune di Cagliari, Fondazione di Sardegna, Cassa Depositi e Prestiti.
9/12/2025
