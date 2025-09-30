Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaOpinioniProvinciaElezioni Province un passaggio storico
Silvio Lai 13:48
L'opinione di Silvio Lai
Elezioni Province un passaggio storico
<i>Elezioni Province un passaggio storico</i>

Le elezioni provinciali che si sono appena concluse segnano un passaggio storico per la Sardegna. Dopo anni di commissariamenti e di indebolimento istituzionale, grazie all’impegno del Partito Democratico e del campo largo si chiude finalmente una stagione di vuoto democratico: le province tornano a essere luoghi di rappresentanza e di governo dei territori. Non abbiamo ancora recuperato l’elezione diretta – obiettivo a cui dobbiamo guardare per ridare pienamente ai cittadini la possibilità di scegliere i propri amministratori – ma quella di oggi è stata comunque una tappa fondamentale di un progressivo ritorno alla democrazia. Le province possono tornare a farsi carico delle piccole comunità, offrendo loro una rappresentanza politica stabile e un riequilibrio rispetto al peso delle grandi città. È un passo decisivo per affrontare sfide cruciali come lo spopolamento e il diritto ai servizi nei territori più fragili. Il Partito Democratico ha ottenuto una ottima affermazione: 20 consiglieri eletti, 3 presidenti di provincia e un sindaco metropolitano. Un risultato che conferma la forza del nostro radicamento che deve però crescere e la credibilità del Pd e del centrosinistra, capace di lavorare ovunque con spirito di unità e responsabilità. In molti casi abbiamo scelto di costruire sintesi unitarie, perché prevalente l’interesse costituente delle nuove province: non semplici enti amministrativi, ma strumenti di partecipazione e governo condiviso. Un grazie sincero a chi ci ha dato fiducia e un augurio di buon lavoro a tutti i consiglieri e ai presidenti eletti: la sfida ora è trasformare questa ritrovata rappresentanza in opportunità concrete per il futuro della Sardegna.

*Parlamentare del Partito Democratico
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
30/9/2025
Nina Ansini (Fi) unica algherese a Palazzo Sciuti
La consigliera comunale di Alghero farà parte della nuova assemblea della Città Metropolitana di Sassari presieduta dal sindaco Mascia. Niente da fare per Alberto Bamonti, Giusy Piccone e Lelle Salvatore. Si attendono i risultati ufficiali
18:37
«Forza Italia partito guida del Cdx»
Con l´algherese Nina Ansini Forza Italia ha eletto anche il bravo sindaco di Nughedu Michele Carboni. Sulla base dei risultati odierni Forza Italia nel territorio è il primo partito del Cdx allargato ai civici. Un’impresa che riempie di orgoglio la classe dirigente
30/9/2025
Provincia Gallura, Settimo Nizzi presidente
L´affluenza al seggio allestito nel palazzo della Provincia a Olbia è stata del 77 per cento. A lui 262 voti su 280 grandi elettori (18 schede bianche)
30/9/2025
«Dalla Regione sostegno e risorse alle Province»
Conclusa la tornata elettorale di secondo livello per l’elezione dei nuovi organi delle Province isolane, la Regione rinnova e rafforza il proprio impegno a sostegno degli enti intermedi e delle circoscrizioni territoriali
11/9«Alleanza Sardegna non sostiene Bamonti»
10/9Città Metropolitana: Riformatori per Sassu
10/9Città Metropolitana, asse Udc-Lega
9/9Consiglio Metropolitano: Piccone, Ansini, Bamonti, Salvatore
8/9Città Metropolitana: Fi e Riformatori per l´unità
28/3Città metropolitana di Sassari e Provincia Gallura: la firma
25/3«Città Metropolitana, a breve la firma e 139 mln»
19/12Città metropolitana, presidente Todde a Sassari
12/11Città Metropolitana: nuovi passi a Sassari
6/11Nord Ovest unito: ora risorse e sviluppo
« indietro archivio provincia »
1 ottobre
Anche ad Alghero si difende chi evade
1 ottobre
Cumulo di rifiuti in sole tre ore a Sant´Anna
1 ottobre
«Dal Marino i dispositivi più recenti a Sassari»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)