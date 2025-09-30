Silvio Lai 13:48 L'opinione di Silvio Lai Elezioni Province un passaggio storico



Le elezioni provinciali che si sono appena concluse segnano un passaggio storico per la Sardegna. Dopo anni di commissariamenti e di indebolimento istituzionale, grazie all’impegno del Partito Democratico e del campo largo si chiude finalmente una stagione di vuoto democratico: le province tornano a essere luoghi di rappresentanza e di governo dei territori. Non abbiamo ancora recuperato l’elezione diretta – obiettivo a cui dobbiamo guardare per ridare pienamente ai cittadini la possibilità di scegliere i propri amministratori – ma quella di oggi è stata comunque una tappa fondamentale di un progressivo ritorno alla democrazia. Le province possono tornare a farsi carico delle piccole comunità, offrendo loro una rappresentanza politica stabile e un riequilibrio rispetto al peso delle grandi città. È un passo decisivo per affrontare sfide cruciali come lo spopolamento e il diritto ai servizi nei territori più fragili. Il Partito Democratico ha ottenuto una ottima affermazione: 20 consiglieri eletti, 3 presidenti di provincia e un sindaco metropolitano. Un risultato che conferma la forza del nostro radicamento che deve però crescere e la credibilità del Pd e del centrosinistra, capace di lavorare ovunque con spirito di unità e responsabilità. In molti casi abbiamo scelto di costruire sintesi unitarie, perché prevalente l’interesse costituente delle nuove province: non semplici enti amministrativi, ma strumenti di partecipazione e governo condiviso. Un grazie sincero a chi ci ha dato fiducia e un augurio di buon lavoro a tutti i consiglieri e ai presidenti eletti: la sfida ora è trasformare questa ritrovata rappresentanza in opportunità concrete per il futuro della Sardegna.



*Parlamentare del Partito Democratico