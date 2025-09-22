Cor 7:52 Le Women volano alla regular season di Eurocup La squadra di coach Citrini concede il bis al PalaSerradimigni contro il Panathlitikos e staccano il pass per il Gruppo H. Il doppio successo contro il Panathlitikos (+20 aggregato tra i due confronti) rappresenta anche un buon test in vista del campionato al via il prossimo 4 ottobre con l´Opening Day di Brescia.



SASSARI - Le Dinamo Women completano l'opera. Dopo il successo di 16 lunghezze ottenuto a Salonicco nel match d'andata, capitan Carangelo e compagne concedono il bis al PalaSerradimigni contro il Panathlitikos Sykeon (66-62 il risultato finale) e blindano il passaggio alla regular season di Eurocup, dove prenderanno posto nel Gruppo H con Lattes Montpellier (Francia), JP TANY Brno (Repubblica Ceca) e ZKK Ragusa (Croazia). Nel match di ritorno dei Qualifiers, le biancoblu - per nulla appagate dal punteggio favorevole ottenuto all'andata - hanno ribadito il proprio predominio fin dalle prime battute, trovando la doppia cifra di vantaggio già nel primo quarto e gestendo con successo il tentativo di rientro delle elleniche nel finale. Altra buona prova corale per il Banco, capace di mandare a referto tutte le sue effettive. In evidenza, ancora una volta, Kourtney Treffers, autrice di una doppia-doppia da 10 punti e 13 rimbalzi, mentre Poindexter e Richards hanno messo a referto 12 punti a testa.



Il quintetto delle Women è formato da Carangelo, Boros, Poindexter, Richards e Treffers. Per il Panathlitikos, invece, partono nello starting five Alexandri, Ransom, James, Gerostergiou e Geldof. Decise a colmare il gap dell'andata, le ospiti cercano di partire in maniera aggressiva, ma le biancoblu replicano colpo su colpo e piazzano al prima accelerazione con la tripla di Boros e il lay-up in transizione di Carangelo: il risultato è un +6 (10-4) che porta al primo timeout di coach Mystiliadis dopo nemmeno 5 minuti. L'inerzia, però, resta saldamente nelle mani delle Women, che giocano con scioltezza e trovano la doppia cifra di vantaggio grazie alla tripla dall'angolo di Poindexter. Il vantaggio lievita fino al +14 (23-9), ma nel finale di quarto l'intensità cala leggermente, e le greche ne approfittano per dimezzare il gap sul 23-16. In avvio di secondo periodo il Panathlitikos moltiplica gli sforzi e accorcia ulteriormente sul -3 (27-24), punendo qualche sbavatura della "second unit" sassarese. Dopo 3 minuti, coach Citrini getta di nuovo nella mischia Treffers, che con i suoi uno contro uno ricaccia indietro



l'assalto. Guidate da Ransom e Alexandri, le ospiti ci provano ancora. Un gioco da tre punti di Richards e un appoggio da sotto Treffers, però, regalano al Banco di Sardegna il nuovo +10 (43-33) che manda le squadre negli spogliatoi. Il secondo tempo segue lo stesso canovaccio del primo: Treffers illumina il campo con qualità e grinta sotto i tabelloni (doppia-doppia già a metà del terzo periodo), Poindexter e Richards finalizzano, e le Women allungano ancora ritoccando il massimo vantaggio con la bomba di Turel per il +17 (54-37) poco prima del 30'. Nell'ultimo quarto, a qualificazione ormai ottenuta, coach Citrini concede riposo a diverse protagoniste del quintetto titolare. Nonostante alcuni ottimi segnali da Turel e Trozzola, le elleniche trovano una fiammata d'orgoglio che le riporta in scia. Il parziale di 23-11, però, non basta a mettere in discussione il vantaggio delle Women, che alla sirena vincono per 66-62 e volano alla regular season di Eurocup.