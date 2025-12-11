S.A. 9:14 Mercede vola: 8 vittorie di fila La formazione algherese vince anche se l´ultima vittoria è arrivata in seguito ad una prestazione sottotono, anche per l´ottima Fenix SS



ALGHERO - Sono otto le vittorie di fila per la Mercede Alghero, anche se l'ultima è arrivata in seguito ad una prestazione sottotono, anche per l'ottima Fenix SS. Le due squadre partono contratte, si segna col contagocce nei primi minuti, con Usai Sana e Augias a segno per le padrone di casa, mentre Petrova (5) Murgia (6) e Coni (3) confezionano il mini allungo che permetta alla Mercede di chiudere il quarto sul +3, 17-14 al 10mo. Mani fredde anche nei secondi 10 minuti, Murgia (7) e Moro (4, unica tripla nei primi 20' per la Mercede) confezionano il parziale di 15 -10 con le sole Martellini (4) e Usai (5) a reggere il confronto. Al riposo il tabellone dice +8 Mercede sul 24-32.



Al rientro in campo Martellini con due triple e 8 punti in 10 minuti, suona la carica. Tutta la Fenix si esalta e col parziale di 17-13 riduce lo svantaggio a soli 4 punti. Petrova da sola non basta, seconda tripla di Moro e punti per Derkyuvlieva e Coni, ma il pallino del gioco è in mano alla Fenix. 41-45 al 30mo. La Mercede continua a non ingranare, la solita Petrova limita i danni in difesa e regge quasi da sola l'attacca bianco azzurro (saranno 18 alla fine) mentre la squadra ha poco dalle esterne, serata no per Derkyuvlieva e Coni, Silanos e Cavallero, cariche di falli, si alternano in regia senza incidere. Sì giunge così a 4" dalla fine, con Fenix SS in vantaggio di 3 punti, 60-57.



La Mercede è sulle ginocchia, nel time out viene disegnata una rimessa per Murgia, merceria sima dalle avversarie; l'esterna catalana passa la palla a Silanos che da 8 metri realizza 3 punti che portano le squadre sul 60 pari. Time out Fenix, rimessa e tiro sbagliato, ma l'arbitro fischia un dubbio fallo a rimbalzo su Saba, che va in luneaat ad 1" dal termine. L'incredibile 0/2 della giovane guardia sassarese regala un insperato supplementare alla Mercede. Ultimi 5' di passione, che iniziano nel migliore dei modi con due triple di Murgia ed un canestro di Coni. La Mercede, nonostante le uscite per 5 falli di Silanos, Derkyuvlieva, Cavallero, Vaicekauskas tiene in difesa, arriva fino al +4 a pochi secondi dal termine, Usai accorcia sul -2 e i liberi sbagliati da Bebbu non smuovono il punteggio finale che resta 72-74. Vittoria e allungo +4 sull'Astro, sconfitta dal San Salvatore Selargius.



«È stata una partita brutta, spigolosa, giocata male sia per merito della Fenix, che probabilmente avrebbe meritato la vittoria, che per demerito nostro - dichiara De Rosa. Gran parte della responsabilità è la mia, probabilmente non sono riuscito a dare le giuste motivazioni e a trovare i giusti equilibri durante la partita, però per restare in vetta al campionato dobbiamo fare tesoro di questa vittoria e analizzare cosa non sia andato per il verso giusto durante i 45' di partita. Abbiamo rischiato di perdere ed invece ora ci troviamo con 4 punti di vantaggio sulla seconda, questo ci deve spingere a lavorare ancora più intensamente. Dopo la prossima partita potremo staccare un po' per le vacanze, per tornare in palestra con più lucidità».



MERCEDE ALGHERO - FENIX SASSARI 72 a 74

Parziali: 14-17; 10-15; 17-13; 20-16; ts: 11-13

Fenix: Augias 8, Campus 3, Nieddu ne, Faggi, Saba 13, Martellini 23, Usai 15, Maccioni 6, Chessa Colombino 1, Ferrante ne, Augias G. 3, Marras ne.

Allenatore: Gian Giorgio Cadoni

Mercede: Murgia 19, Kjolchevsha ne, Derekyuvlieva 4, Coni 10, Petrova 18, Cavallero 5, Bebbu, Silanos 10, Marogna ne, Moro 7, Douglas ne, Vaicekauskas 1.

Allenatore: Francesco De Rosa