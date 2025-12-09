S.A. 15:00 Mercede vince ancora contro Il Gabbiano La Mercede batte nettamente il Gabbiano Cagliari e fa 9 su 9. Murgia e Petrova guidano la squadra alla vittoria



SASSARI - A Quartu, sul campo della Ferrini, la Mercede batte nettamente il Gabbiano Cagliari e fa 9 su 9. Murgia e Petrova guidano la squadra alla vittoria. Ritmi alti le difese allegre, le due squadre si sfidano a viso aperto, Petrova Silanos Coni e Cavallero respingono gli attacchi di Fornasier e Villani, consentendo alla Mercede di chiudere in leggero vantaggio, 19-14 i primi 10'



Anche il secondo parziale continua sulla falsariga del primo, con Petrova e Viallani che vanno in doppia cifra di punti in questo parziale. 23-23 e squadre al riposo sul 42-37. Al rientro in campo la Mercede alza il livello della difesa, Murgia si accende e nel solo terzo parziale realizza 18 punti, Derekyuvleva 4 e Silanos 6, alle quali si oppone la sola Villani. Parziale di 30-11 e match virtualmente chiuso. 72-48 al 30mo. La Mercede continua a macinare gioco e punti, coach Monticelli dà spazio a tutte e ottiene buone risposte da Maugeri e Cavallero, a segno anche la 2009 Marogna. Parziale di 24-15 e punteggio finale fissato sul 96-63.



«Questa partita ci ha permesso di riprendere un ritmo decente, dopo la brutta partita contro Fenix. Ora un po' di riposo per le feste, così le ragazze potranno rricaricare la batterie. Altra nota positiva è il passaggio alla fase regionale "Gold" per la squadra U17, nella partita-spareggio contro la Dinamo2000 è arrivata la vittoria grazie al duo Murgia-Douglas che in due hanno realizzato 67 punti. Un plauso a tutte le ragazze, a cominciare dal capitano Malfitano, che ha guidato il gruppo in questa prima parte di stagione. Per la seconda fase, che assegna i posti per le fasi interregionali, co faremo sicuramente trovare pronti....».



IL GABBIANO - LA MERCEDE: 63-96

Parziali: 14-19; 23-23; 11-30; 15-24.

Mercede: Murgia 24, Kjolchevsha 2, Derekyuvlieva 6, Coni 4, Petrova 16, Cavallero 15, Silanos 15, Marogna 2, Moro 3, Vaicekauskas 3.

Allenatore: Manuela Monticelli

IL GABBIANO: Garau4, Scanu 7, Fornasier 10, Scaringi, Gallus 2, Pedrazzini2, Villani 24, Faggioli 5, Adamu 2, Santoru 7, Podda.

Allenatore: Luca Mura