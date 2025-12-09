 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSportBasket › Mercede vince ancora contro Il Gabbiano
S.A. 15:00
Mercede vince ancora contro Il Gabbiano
La Mercede batte nettamente il Gabbiano Cagliari e fa 9 su 9. Murgia e Petrova guidano la squadra alla vittoria
Mercede vince ancora contro Il Gabbiano

SASSARI - A Quartu, sul campo della Ferrini, la Mercede batte nettamente il Gabbiano Cagliari e fa 9 su 9. Murgia e Petrova guidano la squadra alla vittoria. Ritmi alti le difese allegre, le due squadre si sfidano a viso aperto, Petrova Silanos Coni e Cavallero respingono gli attacchi di Fornasier e Villani, consentendo alla Mercede di chiudere in leggero vantaggio, 19-14 i primi 10'

Anche il secondo parziale continua sulla falsariga del primo, con Petrova e Viallani che vanno in doppia cifra di punti in questo parziale. 23-23 e squadre al riposo sul 42-37. Al rientro in campo la Mercede alza il livello della difesa, Murgia si accende e nel solo terzo parziale realizza 18 punti, Derekyuvleva 4 e Silanos 6, alle quali si oppone la sola Villani. Parziale di 30-11 e match virtualmente chiuso. 72-48 al 30mo. La Mercede continua a macinare gioco e punti, coach Monticelli dà spazio a tutte e ottiene buone risposte da Maugeri e Cavallero, a segno anche la 2009 Marogna. Parziale di 24-15 e punteggio finale fissato sul 96-63.

«Questa partita ci ha permesso di riprendere un ritmo decente, dopo la brutta partita contro Fenix. Ora un po' di riposo per le feste, così le ragazze potranno rricaricare la batterie. Altra nota positiva è il passaggio alla fase regionale "Gold" per la squadra U17, nella partita-spareggio contro la Dinamo2000 è arrivata la vittoria grazie al duo Murgia-Douglas che in due hanno realizzato 67 punti. Un plauso a tutte le ragazze, a cominciare dal capitano Malfitano, che ha guidato il gruppo in questa prima parte di stagione. Per la seconda fase, che assegna i posti per le fasi interregionali, co faremo sicuramente trovare pronti....».

IL GABBIANO - LA MERCEDE: 63-96
Parziali: 14-19; 23-23; 11-30; 15-24.
Mercede: Murgia 24, Kjolchevsha 2, Derekyuvlieva 6, Coni 4, Petrova 16, Cavallero 15, Silanos 15, Marogna 2, Moro 3, Vaicekauskas 3.
Allenatore: Manuela Monticelli
IL GABBIANO: Garau4, Scanu 7, Fornasier 10, Scaringi, Gallus 2, Pedrazzini2, Villani 24, Faggioli 5, Adamu 2, Santoru 7, Podda.
Allenatore: Luca Mura
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
12:20
Sap Alghero cade a Cagliari
Sconfitta per la Costruzioni Valentino SAP Alghero contro l’Atletico Cagliari nell´ultima partita dell´anno. Il bilancio del 2025 è comunque molto positivo per la squadra e per il movimento giovanile. La Sap celebra i 40 anni di attività della società
18/12Mercede vola: 8 vittorie di fila
4/12Campi inagibili, salta il derby
1/12Mercede Alghero al comando della B
1/12Sap Alghero a segno contro Olbia
24/11Dinamo lotta ma è battuta da Guerri Napoli
24/11Rimonta sfuma: Alghero cade contro San Sperate
17/11Basket D, vince l´Alghero al Pala Manchia
10/11Pallacanestro Alghero lotta ma perde contro il Cus
4/11Aurora Murgia in Next Gen Nazionale
4/11Veljko Mrsic è il nuovo coach Dinamo
« indietro archivio basket »
20 dicembre
Lido, giù anche l´ultimo varco sul mare
22 dicembre
Nuovi reparti e 80 medici: 30 mln per il Civile
22 dicembre
Via ai lavori per il centro intermodale



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)