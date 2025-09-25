Cor 8:32 Pallacanestro Alghero: Cresci e Costa istruttori nazionali Nei giorni scorsi gli istruttori Minibasket Eleonora Cresci e Fabio Costa hanno ottenuto la qualifica di Istruttori Nazionali FIP dopo il 2° anno del Corso, tenutosi a Cagliari dal 12 al 17 settembre



ALGHERO - Una splendida notizia per la Pallacanestro Alghero: nei giorni scorsi gli istruttori Minibasket Eleonora Cresci e Fabio Costa hanno ottenuto la qualifica di Istruttori Nazionali FIP dopo il 2° anno del Corso, tenutosi a Cagliari dal 12 al 17 settembre. Un traguardo importante che premia il loro impegno e la loro passione, e che rappresenta un valore aggiunto per il lavoro quotidiano con i nostri mini cestisti. La Pallacanestro Alghero può contare su ben quattro Istruttori Nazionali nel proprio Staff Minibasket. Oltre a Eleonora e Fabio, infatti, anche Martina e Antonello hanno conseguito da anni questa qualifica: un’ulteriore conferma dell’attenzione che la società ha sempre riservato alla formazione e alla qualità del proprio staff tecnico.



Per Eleonora e Fabio lavorare sul campo e imparare da maestri come Maurizio Cremonini e Roberta Regis è stato impagabile. Il metodo del Minibasket for Life da loro proposto è un punto di riferimento in Europa e intende contribuire alla crescita di bambine e bambini non solo dal punto di vista tecnico ma anche e soprattutto sociale e individuale, promuovendo il minibasket come strumento educativo completo. Una visione che la Pallacanestro Alghero condivide pienamente e mette in pratica ogni giorno con i propri piccoli atleti, tanto che questo impegno è stato riconosciuto dalla FIP con la prestigiosa certificazione Platinum Plus, il massimo livello di qualità assegnato alle società di minibasket in Italia.



Per Eleonora Cresci doppia soddisfazione: pochi giorni dopo ha infatti conseguito anche la qualifica di Allenatore Regionale, dopo un percorso lungo e impegnativo durato due anni. Potrà così divertirsi e cimentarsi con le prime categorie delle Giovanili che escono dal nostro Minibasket. Eleonora, Fabio e gli altri istruttori della SAP vi aspettano al PalaManchia per giocare insieme: Per tutte le info sui nostri corsi minibasket potete scrivere un messaggio whatsapp al numero 3425378823.