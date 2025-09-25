Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSportBasket › Pallacanestro Alghero: Cresci e Costa istruttori nazionali
Cor 8:32
Pallacanestro Alghero: Cresci e Costa istruttori nazionali
Nei giorni scorsi gli istruttori Minibasket Eleonora Cresci e Fabio Costa hanno ottenuto la qualifica di Istruttori Nazionali FIP dopo il 2° anno del Corso, tenutosi a Cagliari dal 12 al 17 settembre
Pallacanestro Alghero: Cresci e Costa istruttori nazionali

ALGHERO - Una splendida notizia per la Pallacanestro Alghero: nei giorni scorsi gli istruttori Minibasket Eleonora Cresci e Fabio Costa hanno ottenuto la qualifica di Istruttori Nazionali FIP dopo il 2° anno del Corso, tenutosi a Cagliari dal 12 al 17 settembre. Un traguardo importante che premia il loro impegno e la loro passione, e che rappresenta un valore aggiunto per il lavoro quotidiano con i nostri mini cestisti. La Pallacanestro Alghero può contare su ben quattro Istruttori Nazionali nel proprio Staff Minibasket. Oltre a Eleonora e Fabio, infatti, anche Martina e Antonello hanno conseguito da anni questa qualifica: un’ulteriore conferma dell’attenzione che la società ha sempre riservato alla formazione e alla qualità del proprio staff tecnico.

Per Eleonora e Fabio lavorare sul campo e imparare da maestri come Maurizio Cremonini e Roberta Regis è stato impagabile. Il metodo del Minibasket for Life da loro proposto è un punto di riferimento in Europa e intende contribuire alla crescita di bambine e bambini non solo dal punto di vista tecnico ma anche e soprattutto sociale e individuale, promuovendo il minibasket come strumento educativo completo. Una visione che la Pallacanestro Alghero condivide pienamente e mette in pratica ogni giorno con i propri piccoli atleti, tanto che questo impegno è stato riconosciuto dalla FIP con la prestigiosa certificazione Platinum Plus, il massimo livello di qualità assegnato alle società di minibasket in Italia.

Per Eleonora Cresci doppia soddisfazione: pochi giorni dopo ha infatti conseguito anche la qualifica di Allenatore Regionale, dopo un percorso lungo e impegnativo durato due anni. Potrà così divertirsi e cimentarsi con le prime categorie delle Giovanili che escono dal nostro Minibasket. Eleonora, Fabio e gli altri istruttori della SAP vi aspettano al PalaManchia per giocare insieme: Per tutte le info sui nostri corsi minibasket potete scrivere un messaggio whatsapp al numero 3425378823.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
25/9/2025
Le Women volano alla regular season di Eurocup
La squadra di coach Citrini concede il bis al PalaSerradimigni contro il Panathlitikos e staccano il pass per il Gruppo H. Il doppio successo contro il Panathlitikos (+20 aggregato tra i due confronti) rappresenta anche un buon test in vista del campionato al via il prossimo 4 ottobre con l´Opening Day di Brescia.
22/9Dinamo: torna il basket in classe
15/9Nuoro Hoop City, Dinamo seconda
12/9Memorial Fonnesu e Zoagli: Sap compie 40 anni
11/9Coral Basket: arriva coach Ziranu per gli Under
29/8Pallacanestro Alghero: Al via i corsi di Minibasket
22/8La Dinamo riabbraccia Achille Polonara
18/8Coulibaly vola al Derthona Basket
12/8Aurora Murgia agli Europei in Romania
31/7Enrico Casu nella prima squadra della Dinamo
30/7Il lituano Beliauskas alla Dinamo
« indietro archivio basket »
27 settembre
Moto nel burrone, muore 62enne
25 settembre
Caval Mari, si sblocca l´impasse: contratto
26 settembre
Discarica abusiva nell’ex comunità: denunce



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)