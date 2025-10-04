Alguer.it
Cor 10:09
Scrittori alle corde con Davide De Zan
Il ring torna ad accendersi per un nuovo incontro tra sport e letteratura. L’evento è promosso da Dionisiaca Associazione Culturale, in collaborazione con Boxing Team Erittu e Koinè Libreria
SASSARI - Sabato 11 ottobre alle ore 19, presso il Boxing Team Erittu (Piscine di Latte Dolce – Via Mazzarello, Sassari), va in scena il decimo appuntamento di “Scrittori alle corde”, il format ideato e curato da Denise Pisanu che porta la parola sul quadrato, tra corde, colpi e metafore.

Protagonista del match sarà Davide De Zan, giornalista e voce storica del ciclismo italiano, che presenta il suo ultimo libro Pantani per sempre (Libreria Pienogiorno). Un racconto che intreccia mito e verità, memoria e dolore, restituendo al “Pirata” la sua dimensione più umana e complessa. Sul ring, insieme a Denise Pisanu e Davide De Zan, saliranno Giovanni Scanu e Salvatore Erittu, in un confronto a più round – tra voce, corpo e parola – fino al dialogo finale con il pubblico.

Il progetto. Scrittori alle corde nasce come esperimento di narrazione viva, dove la letteratura incontra la boxe: due linguaggi diversi ma accomunati da ritmo, disciplina e verità. Ogni incontro è un match simbolico, in cui le storie diventano round e le parole colpiscono come ganci precisi. Il decimo appuntamento segna una tappa speciale, dedicata a una delle figure più intense e dibattute del panorama sportivo italiano, Marco Pantani, eroe tragico e mai dimenticato. A raccontarlo sul ring sarà uno dei suoi più importanti cantori: Davide De Zan.
4/10/2025
5 ottobre
Tragedia alle porte di Alghero: muore una donna
6 ottobre
Palestina Libera, l’urlo da Alghero
6 ottobre
«In Cimitero situazione grave e pericolosa»



