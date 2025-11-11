Alguer.it
Libri › "Elle sette", l'infanzia che ritorna e che illumina
7:40
“Elle sette”, l’infanzia che ritorna e che illumina
La presentazione del libro di Maria Teresa Tedde: appuntamento giovedì 20 novembre presso la Biblioteca Universitaria di Sassari, in piazza Fiume. Introduzione di Antonello Colledanchise
“Elle sette”, l’infanzia che ritorna e che illumina

SASSARI - Giovedì 20 novembre, alle 18.00, la Biblioteca Universitaria di Sassari, in piazza Fiume a Sassari, aprirà le sue porte a un evento speciale: la presentazione di “L VII” (Elle sette), il libro autobiografico di Maria Teresa Tedde, introdotto da Antonello Colledanchise, Psicoterapeuta, che dialogherà con l’autrice e guiderà il pubblico dentro le pagine intense e delicate di questa storia vera. Maria Teresa Tedde ha già pubblicato una raccolta di sue Poesie ed ora ci presenta la sua prima opera in prosa.

Elle sette non è soltanto il racconto di un’infanzia segnata da una perdita improvvisa e misteriosa, ma il viaggio di una bambina costretta a crescere tra Convitti, regole severe e un mondo adulto difficile da decifrare. Maria Teresa Tedde torna oggi a quelle radici con una scrittura limpida, emozionante e capace di dare voce sia alla ferita che alla forza.

A rendere l’incontro ancora più suggestivo saranno gli interventi musicali dello stesso Antonello Colledanchise, questa volta nella veste di cantautore e musicista algherese, in Duo con Susanna Carboni, soprano e clarinettista di Macomer. Insieme proporranno una selezione di brani dal loro doppio repertorio: da una parte le atmosfere rarefatte e evocative della musica catalana medievale, dall’altra l’energia elegante e giocosa delle loro canzoni Swing.

Due linguaggi musicali apparentemente lontani, ma entrambi capaci di amplificare le emozioni e i temi del libro: memoria, identità, rinascita. Una serata che unisce letteratura e musica, parola e melodia, ricordo e presente. Un’occasione preziosa per incontrare l’autrice, ascoltare la sua storia e vivere un momento culturale intenso e raffinato nel cuore della città. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.
11/11/2025
