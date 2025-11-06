Cor 7:31 Libri: Paolo Demontis al Labirinto Nuovo appuntamento della libreria Il Labirinto Mondadori di Alghero: Paolo Demontis presenta "Punta Mala" il 15 novembre 2025 alle ore 18



ALGHERO - Nuovo appuntamento della libreria Il Labirinto Mondadori di Alghero. Per la rassegna di incontri autunnali con l'autore sarà ospite della libreria lo scrittore cagliaritano Paolo Demontis, autore all'esordio con l'editore Piemme, del libro "Punta Mala". Il libro sarà presentato sabato 15 novembre ad Alghero alle ore 18 nella sala conferenze Sari del liceo Classico (sala ex Avis, fronte libreria) in compagnia di Elias Vacca.



Romanzo di morti, famiglie e vendette in una Sardegna a cavallo tra gli anni 50 e 60. Villalta è un piccolo villaggio di pastori e mezzadri dove non accade mai niente. Il sole ferisce gli occhi e appesantisce le membra, la polvere e la terra riempiono il naso, i campi sterminati impediscono di pensare al mondo di fuori. Eppure accade, un giorno, che tre colpi di fucile pongano fine alla vita di Badore Reu, l'uomo più ricco e potente del paese, e del povero Vineddu Manai, suo fedele tuttofare. Il primo a raggiungere Punta Mala, la desolata zona del crimine, è il maresciallo Deledda, quarantenne buono di carattere e coraggioso, fumatore smodato alto e grosso quanto una montagna, timido e insicuro con le donne.



Da buon sardo, riconosce all'istante la situazione: è appena stata consumata una faida, un freddo regolamento di conti che ha a che fare con l'onore e con il sangue. Per sbrogliare il caso viene chiamato persino un giovane e abile tenente dal "continente" con tanto di rinforzi. Ma il vero nemico, a Villalta, è il silenzio dei paesani. L'autore e' nato a Cagliari. Comincia presto a lavorare come tecnico presso i maggiori quotidiani della Sardegna e per una casa editrice italo-araba. Attualmente gestisce uno studio d’arte situato nel centro storico della sua città. Punta Mala è il suo romanzo d’esordio.