Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCulturaLibri › Libri: Paolo Demontis al Labirinto
Cor 7:31
Libri: Paolo Demontis al Labirinto
Nuovo appuntamento della libreria Il Labirinto Mondadori di Alghero: Paolo Demontis presenta "Punta Mala" il 15 novembre 2025 alle ore 18
Libri: Paolo Demontis al Labirinto

ALGHERO - Nuovo appuntamento della libreria Il Labirinto Mondadori di Alghero. Per la rassegna di incontri autunnali con l'autore sarà ospite della libreria lo scrittore cagliaritano Paolo Demontis, autore all'esordio con l'editore Piemme, del libro "Punta Mala". Il libro sarà presentato sabato 15 novembre ad Alghero alle ore 18 nella sala conferenze Sari del liceo Classico (sala ex Avis, fronte libreria) in compagnia di Elias Vacca.

Romanzo di morti, famiglie e vendette in una Sardegna a cavallo tra gli anni 50 e 60. Villalta è un piccolo villaggio di pastori e mezzadri dove non accade mai niente. Il sole ferisce gli occhi e appesantisce le membra, la polvere e la terra riempiono il naso, i campi sterminati impediscono di pensare al mondo di fuori. Eppure accade, un giorno, che tre colpi di fucile pongano fine alla vita di Badore Reu, l'uomo più ricco e potente del paese, e del povero Vineddu Manai, suo fedele tuttofare. Il primo a raggiungere Punta Mala, la desolata zona del crimine, è il maresciallo Deledda, quarantenne buono di carattere e coraggioso, fumatore smodato alto e grosso quanto una montagna, timido e insicuro con le donne.

Da buon sardo, riconosce all'istante la situazione: è appena stata consumata una faida, un freddo regolamento di conti che ha a che fare con l'onore e con il sangue. Per sbrogliare il caso viene chiamato persino un giovane e abile tenente dal "continente" con tanto di rinforzi. Ma il vero nemico, a Villalta, è il silenzio dei paesani. L'autore e' nato a Cagliari. Comincia presto a lavorare come tecnico presso i maggiori quotidiani della Sardegna e per una casa editrice italo-araba. Attualmente gestisce uno studio d’arte situato nel centro storico della sua città. Punta Mala è il suo romanzo d’esordio.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
16:58
Marco Travaglio al Teatro Verdi di Sassari
Marco Travaglio sarà al Teatro Verdi di Sassari il 19 novembre con I migliori danni della nostra vita, uno spettacolo di e con Marco Travaglio. L’appuntamento sassarese è organizzato da Roble Factory in collaborazione con Mister Wolf
7/11/2025
Luca Pappagallo presenta il suo libro ad Alghero
Luca Pappagallo che, in dialogo con Giovanni Fancello, presenterà il suo nuovissimo libro "La magia dei sapori di casa". Appuntamento venerdì 14 novembre
10/11/2025
Il libro di Cristiano Idini ad Alghero
Cristiano Idini sarà ad Alghero, ospite della libreria Cyrano, per presentare, in dialogo con Martina Vacca, il suo nuovo romanzo "Il prezzo da pagare". Appuntamento sabato 15 novembre
6/11/2025
Fiera AES a Nuoro: abiti e maschere della Sardegna
“Un’isola e i suoi libri”, nella seconda giornata le tradizioni dell’isola, in programma venerdì 7 novembre. Prosegue la Fiera regionale del libro curata da AES a Nuoro
5/11Al via a Nuoro la Fiera regionale del libro
6/11Filigheddu presenta il nuovo romanzo ad Alghero
4/11Alicia Giménez-Bartlett tra Sassari e Alghero
1/11Mauro Cossiga all´archivio sottarco sassarese
30/10Torna a Nuoro la Fiera regionale del libro
27/10Francesco Abate presenta il nuovo libro ad Alghero
23/10Il libro di Eugenia Tognotti al Museo della Tonnara
21/10Laboratori “da brivido” nelle biblioteche sassaresi
21/10Cyrano: Luca Cesari dialoga con Giovanni Fancello
16/10Marcello Fois presenta il nuovo libro ad Alghero
« indietro archivio libri »
12 novembre
La denuncia: Terreno scempio in Via Costa
12 novembre
Diffida: ora cronoprogramma per Punto Nascita
12 novembre
Sassaresi in piazza contro l’allevamento di Caniga



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)