S.A. 9:00 Fc Alghero cede anche al Malaspina La formazione giallorossa perde di misura ma ha una prestazione sottotono, nonostante l’importante nota positiva del ritorno in campo di diversi giocatori assenti per settimane a causa di infortuni. In attesa dei rinforzi previsti in settimana, resta evidente che ci sarà molto da lavorare



ALGHERO - L’FC Alghero esce sconfitta dal match casalingo della nona giornata del Girone D di Prima Categoria, cedendo per 0-1 al Malaspina al termine di una gara che ha ancora una volta evidenziato limiti sia in fase offensiva che difensiva. Una prestazione sottotono, nonostante l’importante nota positiva del ritorno in campo di diversi giocatori assenti per settimane a causa di infortuni. In attesa dei rinforzi previsti in settimana, resta evidente che ci sarà molto da lavorare. Il match si apre il Malaspina pericoloso all’11’ con un tiro dalla distanza di Spada, che impegna Garofalo. Lo stesso Spada è protagonista tre minuti più tardi del vantaggio ospite: al 14’, approfittando di un’indecisione della retroguardia giallorossa, recupera palla, entra in area e da posizione defilata insacca con un destro imprendibile, siglando lo 0 – 1.



La reazione dell’FC Alghero arriva alla mezz’ora con il primo vero tiro verso la porta avversaria: Pintus tenta la conclusione da fuori area, ma il portiere del Malaspina blocca in due tempi. Nella ripresa la squadra di Peana prova ad alzare il baricentro, ma la manovra offensiva si rivela troppo lenta e prevedibile per impensierire seriamente la difesa ospite. Il tecnico inserisce forze fresche – Marrosu, Nuoto, Riu e Porcu – ma il Malaspina resta compatto e concede pochissimo. Al 75’ Raimondo Serra ha una buona chance, ma Venturin è attento. All’83’ ci prova anche Porcu, senza però sorprendere la retroguardia avversaria. All’85’, con l’FC Alghero sbilanciata in avanti alla ricerca del pareggio, il Malaspina sfiora il raddoppio in contropiede. Nei minuti di recupero arriva l’occasione più ghiotta per i padroni di casa: al 95’ Peana mette un pallone invitante in area, sfiorato dagli attaccanti giallorossi, che non riescono a trovare la deviazione vincente per il pareggio. Un’altra gara difficile per l’FC Alghero, che pur registrando il rientro di giocatori importanti mostra ancora diverse criticità su cui intervenire. La società e lo staff tecnico restano al lavoro, consapevoli che l’arrivo dei rinforzi attesi in settimana potrà dare nuova linfa per invertire la rotta già dalle prossime gare.



FC ALGHERO - MALASPINA 0-1

FC ALGHERO: Garofalo, Molinari, Peana, Spanu (29’ st Nuoto), Correddu, Serra Federico (14’ st Riu), Zanda (14’ st Marrosu), Puledda, Cherchi (22’ st Porcu), Pintus, Serra Raimondo. A disposizione: Serra Francesco, Ardu, Carbone, Pinna, Quintilio. Allenatore: Andrea Peana

MALASPINA: Venturin, Deruda, Figoni, Spada, Cavaglieri, Fedeli, Nieddu, Porcu, Migheli (39’ st Oggianu), Muglia (44’ st Fadda), Pinna (41’ st Nufris). A disposizione: Piana, Puliga, Nunfris, Abozzi, Ganadu. Allenatore: Daniele Piredda

Arbitro: Andrea Truocchio di Sassari

Rete: 14’ Spada