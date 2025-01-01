Alguer.it
Corsi di Lingua e cultura catalana ad Alghero
S.A. 12:53
Corsi di Lingua e cultura catalana ad Alghero
Corsi di Lingua e cultura catalana ad Alghero

ALGHERO - Nell’ambito della collaborazione con l’Istituto Ramon Llull, l’Università di Sassari attiva i Corsi di Lingua e cultura catalana nella sede dell’UNISS-DUMAS e nell’Ateneu alguerès. Le lezioni inizieranno mercoledì, 26 novembre. I corsi avviati sono: Corso di Lingua e cultura catalana, A1, mercoledì – venerdì, h. 13-14:30, Aula Joyce (Università degli Studi di Sassari, Via Roma, 151); Corso di Lingua e cultura catalana, B1, mercoledì – venerdì, h. 15-16:30, Aula Joyce (Università degli Studi di Sassari, Via Roma, 151); Corso di Lingua e cultura catalana, B1, mercoledì – giovedì, h. 19- 20:30, Ateneu alguerès (Via Cavour, 23, L’Alguer)

Le attività saranno curate dalla docente Dott.ssa Ester Martí Sentañes. E' aperta a chiunque - anche ai non iscritti all’UNISS - la possibilità di iniziare il corso. Ogni corso ha una durata di 50 ore, corrispondenti a 6 CFU. Alla fine di ciascun corso, previo esame, è possibile ottenere il rilascio di una certificazione che attesta il livello linguistico raggiunto. Tutti i corsi sono gratuiti. Durante questo periodo, saranno avviate iniziative culturali, rivolte agli studenti e al pubblico interessato, a Sassari e ad Alghero.
