S.A. 8:30
32 voli in vendita per la Summer 2026
Il Riviera del corallo si prepara alla stagione estiva 2026 con i collegamenti aerei della prossima Summer già aperti alle vendite o in fase di apertura. Riconfermati i voli dei mesi scorsi e il nuovo già annunciato, la rotta su Amsterdam con la compagnia Transavia. Con l´auspicio che non resti l´unica novità dell´estate
32 voli in vendita per la <i>Summer</i> 2026

ALGHERO - Mentre la Riviera del corallo attraversa il consueto letargo invernale dei cieli, si prepara alla stagione estiva 2026 con i collegamenti aerei della prossima Summer già aperti alle vendite o in fase di apertura. Riconfermati i voli dei mesi scorsi e il nuovo già annunciato, la rotta su Amsterdam con la compagnia Transavia. Con l'auspicio che non resti l'unica novità dell'estate.

Volotea volerà su Firenze, Torino, Verona, Bordeaux e Parigi. Wizzair su Budapest, Bucarest, Sofia e Varsavia. Transavia come scritto inaugura sulla capitale olandese, a partire dal 6 aprile 2026, con 2 frequenze alla settimana. Air Serbia conferma su Belgrado. E poi Ryanair a confermare il predominio indiscusso sull'aeroporto del nord ovest dell'Isola con 21 collegamenti: Bruxelles, Francoforte Hahn, Monaco di Baviera/Memmingen, Cork, Dublino, Bari, Bologna, Catania, Bergamo, Malpensa, Napoli, Palermo, Pescara, Venezia, Katowice, Varsavia, Londra Stansted, Bratislava, Barcellona El Prat, Madrid e Budapest. Infine, ITA con Milano Linate e Roma Fiumicino (collegamenti operati in regime di continuità territoriale).
