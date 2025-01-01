Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariCulturaAgricoltura › Dal 10 ottobre il Corso Uniss “Carni Sostenibili”
S.A. 18:11
Dal 10 ottobre il Corso Uniss “Carni Sostenibili”
L’iniziativa, rivolta a studenti e studentesse, professionisti e a tutta la cittadinanza, intende promuovere un confronto scientifico e aperto sui temi della sostenibilità delle filiere zootecniche, centrali per l’economia e l’identità della Sardegna
Dal 10 ottobre il Corso Uniss “Carni Sostenibili”

SASSARI - Prende il via venerdì 10 ottobre alle 9:00 nell’Aula Magna Barbieri del Dipartimento di Agraria (Viale Italia, 39/A) il ciclo di incontri pubblici del corso “Carni Sostenibili”, promosso dall’Università di Sassari e coordinato dal professor Giuseppe Pulina. L’iniziativa, rivolta a studenti e studentesse, professionisti e a tutta la cittadinanza, intende promuovere un confronto scientifico e aperto sui temi della sostenibilità delle filiere zootecniche, centrali per l’economia e l’identità della Sardegna. La giornata inaugurale sarà dedicata al tema “Miti e realtà sulla sostenibilità delle carni”, organizzata in collaborazione con l’Associazione Carni Sostenibili, e offrirà un’occasione di approfondimento sui temi della comunicazione pubblica, della sostenibilità digitale e del dialogo con i protagonisti delle filiere nazionali.

Nel pomeriggio, alle ore 16:00, lo stesso contesto ospiterà la presentazione del libro del professor Stefano Epifani, Presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale, intitolato “Il teatro delle macchine pensanti – 10 falsi miti sull’intelligenza artificiale e come superarli”. Condotto dal professor Pulina, l’incontro proporrà una riflessione critica sui principali luoghi comuni che circondano l’Intelligenza Artificiale, evidenziando l’importanza di un approccio consapevole e responsabile alle tecnologie digitali. Epifani propone di superare le distorsioni interpretative, sottolineando che l’IA non è un soggetto senziente, né una mente autonoma, ma un sistema predittivo modellato dai dati, dalle scelte dei progettisti e dal contesto in cui opera. Smontare i miti significa non solo evitare paure e illusioni, ma anche rendere possibili strategie più realistiche e trasparenti.

Il corso “Carni Sostenibili” proseguirà poi con tre ulteriori appuntamenti: 24 ottobre – Carbon Farming e zootecnia sostenibile, in collaborazione con l’Accademia dei Georgofili; 7 novembre – DOP e IGP nelle carni italiane: sostenibilità e identità, con l’Associazione Studenti di Agraria e il Consorzio Agnello di Sardegna IGP; 21 novembre – Quale futuro per la sostenibilità della carne?, dedicato alle prospettive internazionali delineate dalla FAO e ai legami tra ricerca, industria e dieta mediterranea. Il corso attribuisce crediti formativi universitari ed è aperto anche a medici veterinari, agronomi, nutrizionisti e operatori del settore. Tutti gli incontri sono a partecipazione libera e aperta al pubblico.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
8/9Consorzio di Bonifica della Nurra: sit-in di protesta
3/9Risorse idriche: bando per le aziende agricole
28/8Nurra abbandonata: «niente acqua irrigua promessa»
6/8«Nella Nurra due aziende senz´acqua da 40 giorni»
1/8 «Nurra senza risorse idriche e futuro»
30/7Bando siccità: via libera a 10,5 milioni
30/7Siccità: Sennori dichiara lo stato di calamità naturale
30/7«Sassari e Alghero siccità senza precedenti»
25/7Gallura unita per difendere il patrimonio bovino
24/7Siccità: Stato di calamità naturale. Vertice a Guardia Grande
« indietro archivio agricoltura »
8 ottobre
Mammografie e Pap test: più visite ad ottobre
8 ottobre
Sequestrò imprenditore ad Alghero: condannato
5 ottobre
Tragedia alle porte di Alghero: muore una donna



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)