Filiera carne: contributi a fondo perduto

CAGLIARI - Per il bando “Investimenti per la promozione e valorizzazione della filiera della carne”, finanziato lo scorso maggio con una dotazione complessiva di 2 milioni di euro per il biennio 2025-2026, sono state approvate nell’ultima riunione di Giunta le direttive attuative, su proposta dell’assessore dell’Agricoltura Gian Franco Satta.



«Si tratta di un provvedimento di straordinaria importanza per il futuro dell’agricoltura e della zootecnia sarda – spiega Satta – una nuova misura che ho fortemente voluto, promosso e finanziato, convinto che la filiera della carne rappresenti una risorsa strategica per l'economia agroalimentare della nostra isola. Un comparto che, troppo a lungo, è rimasto privo di un sostegno mirato e strutturato da parte delle istituzioni. Oggi colmiamo quel vuoto con una risposta concreta e lungimirante».



Il bando, che sarà pubblicato a breve, prevede contributi a fondo perduto fino al 60% dell’investimento, con un massimo di 200.000 euro per impresa. Potranno partecipare tutte le micro, piccole e medie imprese sarde operanti nel comparto, dalla produzione primaria alla trasformazione, fino alla logistica e commercializzazione.