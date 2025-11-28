Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaAgricoltura › «La Nurra ha sete, subito gli indennizzi»
Cor 17:07
«La Nurra ha sete, subito gli indennizzi»
Come hanno ribadito Tore Piana e Stefano Ruggiu, i fondi devono essere erogati subito, a fondo perduto, con procedura semplificata
«La Nurra ha <i>sete</i>, subito gli indennizzi»

ALGHERO – Il Centro Studi Agricoli interviene con forza a seguito della riunione odierna tenutasi a Campanedda sul tema della siccità nella Nurra e degli indennizzi agli agricoltori. Gli 8,8 milioni di euro stanziati dalla Regione non sono un regalo, ma un indennizzo dovuto per le perdite subite dagli agricoltori a causa della chiusura della rete idrica consortile nel 2025. Come hanno ribadito Tore Piana e Stefano Ruggiu, i fondi devono essere erogati subito, a fondo perduto, con procedura semplificata, senza usare il Durc come ostacolo: la regolarità può essere verificata solo al momento della liquidazione. «Chi chiude l’acqua deve garantire gli indennizzi. Subito, senza rinvii e senza promesse vaghe», hanno affermato i dirigenti del Centro Studi Agricoli. «Il ritardo della Regione è assurdo e inspiegabile». Dito puntato anche sul ruolo del Consorzio di Bonifica: Durante la riunione di oggi è emerso chiaramente che il Consorzio deve essere più convinto e meno morbido, schierandosi apertamente a tutela degli agricoltori della Nurra: «il consorzio ha il dovere di difendere i diritti degli agricoltori, non di mediare con ritardi o inerzia politica».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
8:32
Emergenza idrica: Sorso stanzia 100mila euro
L´ Esecutivo ha deliberato la destinazione di 100mila euro dal proprio bilancio per sostenere le famiglie cnell’acquisto e nell´installazione di impianti di accumulo idrico. Le domande potranno essere presentate dal 7 al 28 novembre 2025, seguendo tutte le indicazioni contenute nell’Avviso pubblicato, insieme alla modulistica relativa, sul sito istituzionale del Comune di Sorso
5/11«Subito il tavolo di crisi idrica»
1/11A Putifigari la 40ª Mostra Micologica
30/10Alghero città dell´Olio non è uno slogan
29/10Filiera carne: contributi a fondo perduto
26/10Mario Peretto, 12 anni di successi in Cantina
23/10Siccità nel Sassarese, oggi come 50 anni fa
21/10Agricoltura, ancora ritardi nei pagamenti comunitari
20/10«Subito un nuovo assessore all´Agricoltura»
14/10Canapa, Valdo Di Nolfo contesta la Premier
8/10Dal 10 ottobre il Corso Uniss “Carni Sostenibili”
« indietro archivio agricoltura »
7 novembre
Incendio cabina Enel ad Alghero
8 novembre
Open day vaccinale con Cacciotto
7 novembre
Cap d´Any, Auriemma si scaglia su Moro



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)