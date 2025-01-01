S.A. 9:28 Schermaglie tra Fi e Selva sulla posidonia Forza Italia ritorna su un tema molto discusso in città e finora mai realmente risolto dalle amministrazioni comunali che si sono succedute. Pronta la replica da Porta Terra all´indirizzo degli azzurri con le dichiarazioni dell´assessore Raniero Selva



ALGHERO - «"Anche oggi il solito “mantra” dell' Amministrazione Cacciotto: libereremo le spiagge dalla Posidonia." E' da oltre un anno che sentiamo l'Amministrazione garantire che presto vedremo liberati dalla posidonia i siti di stoccaggio. Con obbiettivo e date che si allontanano regolarmente. Una propaganda stantia, alla quale mai gli algheresi si abitueranno. Il trattamento della posidonia spiaggiata siamo certi che grazie all'impianto progettato dalla precedente Amministrazione verrà prima o poi risolto. Ma crediamo sia arrivato il momento della serietà e della emarginazione degli annunci sterili in materia di opere pubbliche, impianti sportivi e azioni amministrative le più disparate». Lo ha dichiarato il Gruppo Consiliare di Forza Italia che ritorna su un tema molto discusso in città e finora mai realmente risolto dalle amministrazioni comunali che si sono succedute.



Pronta la replica da Porta Terra all'indirizzo degli azzurri con le dichiarazioni dell'assessore Raniero Selva: «Fa meraviglia il fatto che Forza Italia, il partito dell’ex sindaco Tedde bocciato alle ultime elezioni comunali, segua l’attempato leader in una sterile foga comunicativa. Fa meraviglia il fatto che gli azzurri cittadini assecondino una figura che a sua tempo indicò quale sito di accumulo della posidonia il tratto che va dal molo di sottoflutto fino a San Giovanni. Non ci meraviglia invece, che Forza Italia non si sia accorta della spiaggia creata nel 2017 al posto del sito di accumulo, che sta costantemente crescendo, anche con gli ultimi lavori effettuati, e sta riscuotendo il favore di cittadini e turisti. Nessun mantra quindi, ma fatti concreti, a dimostrazione dell’impegno e della serietà che sta contraddistinguendo questa amministrazione. L’Umarell e i suoi accoliti - sottolinea Selva - bene farebbero a farsi un esame di coscienza e non bacchettare costantemente chi ha lavorato per migliorare la qualità dei litorali cittadini. Comprendiamo l’amarezza di stare all’opposizione ma questo è il ruolo a cui sono stati relegati dalla città. Riteniamo che comunque il ruolo dell’opposizione sia ben altro e non quello di continuare a fare comunicati stampa stizziti e fuorvianti. Rispediamo al mittente con grande serenità alle accuse rivolteci, con la consapevolezza che i fatti ci stanno dando ragione e sono sotto gli occhi di tutti».