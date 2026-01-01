Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronaca] › «Elisoccorso, ennesimo flop della Todde»
Cor 19:34
«Elisoccorso, ennesimo flop della Todde»
A dichiararlo il consigliere regionale Corrado Meloni, primo firmatario dell’interrogazione urgente presentata all’assessore alla sanità ad interim dal gruppo regionale di Fratelli d’Italia
«Elisoccorso, ennesimo flop della Todde»

CAGLIARI - «La Giunta Todde fallisce ancora: la gara per l'affidamento del servizio di elisoccorso regionale (2026-2034), un maxiappalto da 190 milioni di euro, è andata deserta. Nessuna offerta entro il 25 febbraio, data di scadenza della presentazione delle offerte. Un fallimento clamoroso che mette a rischio un servizio salvavita fondamentale per i sardi, in un'isola dove emergenze e distanze rendono l'HEMS vitale». A dichiararlo il consigliere regionale Corrado Meloni, primo firmatario dell’interrogazione urgente presentata all’assessore alla sanità ad interim dal gruppo regionale di Fratelli d’Italia.

Il servizio in essere è essenziale per la vita dei cittadini, in un territorio insulare dove le distanze, la conformazione geografica e la distribuzione dei presidi ospedalieri, rendono l’elisoccorso uno strumento imprescindibile di equità sanitaria.

«Una gara che non attira neppure un operatore non è una fatalità: è il segnale evidente di un bando costruito male, di criticità nei requisiti tecnici richiesti o di condizioni economiche non adeguate o di una totale assenza. La convenzione attuale scade a giugno 2026 e ora bisognerà ricorrere ad una proroga tecnica molto costosa, con ulteriore aggravio per le tasche dei sardi, già costretti a dover pagare le scelte scellerate di una Presidente/assessore che cambia direttori generali come se stesse cambiando abito. E’ l'ennesimo fiasco della Giunta regionale che non riesce ad uscire dalla logica degli annunci e degli slogan per i social, mentre il Servizio sanitario regionale sprofonda nel caos più totale. Urge un vero assessore alla sanità, i Sardi non possono più aspettare» conclude Meloni.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
14/2Alghero: al Marino apre Neurologia
15:31«Piscina coperta, non abbiamo alcuna fretta»
5/2Energia e chimica verde: verso nuovi progetti
11:56Mercato Civico, è emergenza ad Alghero
23/1Clima e comunità: incontro alla Pietraia
26/1Gymnasium Alghero, weekend positivo
19:10Bando
21/1TeenRadio: intervista a Maria Grazia Murrocu
11:12Alghero nel mondo / Nuova edizione
25/11Cantiere irregolare a Nulvi: sanzioni
« indietro archivio ] »
2 marzo
Alghero: Guardia Medica in via degli Orti
2 marzo
Raid all´ex Centro Anziani, furto sventato
2 marzo
Detenuti raddoppiati ad Alghero. Delmastro: l´emergenza passerà



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)