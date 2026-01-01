Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSaluteSalute › Alghero: Guardia Medica in via degli Orti
Cor 20:00
Alghero: Guardia Medica in via degli Orti
Dall´ospedale “Civile”, verrà trasferita presso i locali al piano terra dello stabile di via degli Orti 93, sede del Distretto di Alghero
Alghero: Guardia Medica in via degli Orti

ALGHERO - Dalla giornata di oggi (lunedì) il servizio di Guardia Medica di Alghero, dall'ospedale “Civile”, verrà trasferita presso i locali al piano terra dello stabile di via degli Orti 93, sede del Distretto di Alghero. Il Distretto socio-sanitario di Alghero, del Coros, Villanova e Meilogu ricorda che la Guardia Medica è attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 20.00 alle 08.00; il sabato dalle ore 10.00 alle 09.00; la domenica dalle ore 09.00 alle 08.00. Recapito telefonico: 079 950613.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
27/2Fertilia ancora penalizzata se chiude l´Ascot
14/2Cure palliative, piano di potenziamento
14/2Emergenze ostetriche: formazione degli operatori
25/1Giornata della Prevenzione veterinaria
10/1Invalidi, Bamonti replica: Asl confusa
9/1Asl si difende: Uffici Invalidi Civili chiusi per decreto
8/1Influenza: accessi in aumento in Pronto Soccorso
7/1Fine vita, lo Stato non continui a nascondersi
2/1Leonardo è il primo nato del 2026
2/1Aou Sassari, giù nascite nel 2025. Gravidanze sempre più complesse
« indietro archivio salute »
2 marzo
Raid all´ex Centro Anziani, furto sventato
2 marzo
Detenuti raddoppiati ad Alghero. Delmastro: l´emergenza passerà
2 marzo
«Elisoccorso, ennesimo flop della Todde»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)