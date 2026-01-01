|
Alghero: Guardia Medica in via degli Orti

ALGHERO - Dalla giornata di oggi (lunedì) il servizio di Guardia Medica di Alghero, dall'ospedale “Civile”, verrà trasferita presso i locali al piano terra dello stabile di via degli Orti 93, sede del Distretto di Alghero. Il Distretto socio-sanitario di Alghero, del Coros, Villanova e Meilogu ricorda che la Guardia Medica è attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 20.00 alle 08.00; il sabato dalle ore 10.00 alle 09.00; la domenica dalle ore 09.00 alle 08.00. Recapito telefonico: 079 950613.