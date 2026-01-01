Alguer.it
S.A. 18:08
Tartaruga marina trovata morta al Lazzaretto
L´esemplare era senza carapace e ormai in stato di decomposizione. Alcuni passanti l´hanno notata da ieri, l´ultima mattinata dell´anno, e hanno tentato senza successo di contattare alcuni uffici competenti per il recupero
Tartaruga marina trovata morta al Lazzaretto

ALGHERO - Una tartaruga marina è stata trovata morta sul bagnasciuga della spiaggia Il Lazzaretto ad Alghero (nella foto). L'esemplare era senza carapace e ormai in stato di decomposizione. Alcuni passanti l'hanno notata da ieri, l'ultimo pomeriggio dell'anno, e hanno tentato senza successo di contattare alcuni uffici competenti per il recupero.
1 gennaio
E´ Giulia Ginevra l´ultima nata del 2025
1 gennaio
In 20mila al 30° Cap d´Any con Gabry Ponte
29 dicembre
Droga: maxi sequestro ad Alghero



