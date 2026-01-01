Alguer.it
Cor 16:30
Detenuti raddoppiati ad Alghero
Delmastro: l´emergenza passerà
I detenuti sono passati nell´ultimo periodo dagli 80 abituali a circa 160, contribuendo ad alimentare tensioni e problemi all´interno del carcere Tomasiello di Alghero. Oggi il Sottosegretario alla Giustizia parla di «periodo emergenziale che sarà superato a breve»
Detenuti raddoppiati ad Alghero. Delmastro: l´emergenza passerà

ALGHERO - «È un periodo emergenziale che sarà superato a breve». Così Andrea Delmastro, Sottosegretario alla Giustizia del Governo Meloni, rassicura i sindacati di categoria che da qualche tempo denunciavano una situazione al limite della sopportazione dopo il raddoppio dei detenuti rinchiusi nel carcere Tomasiello di Alghero. «Dopodiché il carcere riprenderà la sua vocazione trattamentale» ha precisato in occasione del punto stampa convocato all'ingresso della struttura penitenziaria algherese. Ad incalzare il viceministro era stato da subito il Consigliere regionale del territorio, Valdo Dinolfo, che parlando senza freni di «una politica scellerata del Governo Meloni e del Ministro Nordio», chiedeva a Delmastro di stare lontano da un carcere virtuoso come quello di Alghero, «per non distruggere il modello della Casa di reclusione di via Vittorio Emanuele».
archivio sicurezza
