Spiagge facili ad Alghero grazie al Ministero Gadoni e Carta (Lega Alghero): «il consigliere regionale Valdo Di Nolfo si attribuisce meriti che non ha. I fondi arrivano dal Ministero per le Disabilità»



ALGHERO - «Ancora una volta l’onorevole Di Nolfo dimostra di non sapere di cosa parla e tenta di intestarsi risultati che non gli appartengono». Lo dichiarano Giorgio Gadoni e Salvatore Carta, esponenti della Lega di Alghero, intervenendo sul finanziamento destinato al progetto “Spiagge Facili”. «Il contributo di 500 mila euro di cui oggi Di Nolfo si ammanta come se fosse un successo personale o regionale – spiegano – deriva da un programma nazionale finanziato dal Ministero per le Disabilità, guidato dal ministro Alessandra Locatelli. La Regione Sardegna non ha alcun merito politico o programmatorio: svolge esclusivamente il ruolo tecnico di ente di transito delle risorse, come previsto dalle procedure».



Secondo Gadoni e Carta, «presentare questo finanziamento come frutto di un presunto bando “voluto con forza” dall’onorevole Di Nolfo è semplicemente falso e fuorviante. La marginalità politica del consigliere regionale emerge ancora una volta, così come la sua scarsa conoscenza dei meccanismi istituzionali e delle fonti di finanziamento». «Se Alghero potrà beneficiare di queste risorse – proseguono – il merito va riconosciuto all’amministrazione comunale e soprattutto alle associazioni del territorio, che hanno affiancato il Comune nella redazione di un progetto serio, concreto e di qualità, capace di ottenere l’aggiudicazione dei fondi messi a disposizione dal Ministero».



«La Lega è da sempre impegnata sul tema dell’inclusione e dell’accessibilità – concludono Gadoni e Carta – ma riteniamo inaccettabile che si faccia propaganda personale su interventi che nascono da scelte nazionali chiare e dal lavoro concreto delle realtà locali. La disabilità non è terreno per passerelle politiche né per appropriazioni indebite di meriti».