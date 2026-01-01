Cor 17:23 Challenge Next Stop con mille studenti Oltre 1.000 studenti delle scuole protagonisti con l´Università di Sassari. Le attività dello Spoke 2 contribuiscono alla costruzione di nuove relazioni tra territorio, innovazione e comunità locali



SASSARI – L’Università degli Studi di Sassari, capofila dell’Ecosistema e.INS – Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia, finanziato con fondi PNRR, conferma il proprio ruolo strategico nello sviluppo dell’innovazione territoriale attraverso le iniziative dello Spoke 2 – Turismo e Beni Culturali. Nel quadro delle attività di Empowerment Territoriale, centinaia di studentesse e studenti sardi delle scuole secondarie di secondo grado stanno partecipando alla “Challenge Next Stop UNISS – CREATE. PLAY. WIN.”, una sfida formativa e creativa che rafforza il dialogo tra scuola e università e valorizza il ruolo dell’Ateneo come ponte tra formazione, ricerca e territorio.



La Challenge si inserisce in un insieme articolato di iniziative volte a promuovere la partecipazione delle comunità locali, nelle loro componenti sociali, culturali ed educative. Nel corso del 2025 – anche grazie all’Open Day dello Spoke 2 – tali attività hanno già coinvolto circa 1.000 studenti provenienti da tutta la Sardegna, contribuendo agli obiettivi dell’area “Trasformazioni sociali e società dell’inclusione” dell’Ecosistema e.INS. Gli incontri si sviluppano attraverso laboratori intensivi in cui le studentesse e gli studenti progettano spot turistici innovativi, affiancati dai ricercatori dello Spoke 2, dai docenti del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Ateneo e da esperti del settore, che li guidano nelle varie fasi del processo creativo.



Il percorso integra strumenti di gamification, analisi dei dati sulle destinazioni turistiche, definizione dei target di pubblico e del posizionamento territoriale, insieme all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, che consente agli studenti di realizzare storyboard strutturati a partire da prompt mirati. «Con questa Challenge – dichiarano i referenti dello Spoke 2 – l’Università di Sassari rafforza il proprio impegno nel creare connessioni concrete tra formazione, innovazione e territorio. Vogliamo offrire agli studenti un’esperienza immersiva che unisca creatività e competenze digitali, favorendo la scoperta delle opportunità del settore turistico e culturale in chiave digitale».



Le attività dello Spoke 2 contribuiscono alla costruzione di nuove relazioni tra territorio, innovazione e comunità locali, promuovendo forme avanzate di dialogo e collaborazione e accompagnando la transizione digitale attraverso azioni di animazione, sensibilizzazione e diffusione delle tecnologie emergenti. L’iniziativa rappresenta inoltre un’occasione per presentare la nuova offerta formativa del Corso di Studio in “Sviluppo Turistico e Territori Digitali” (DUMAS), rinnovata grazie a un ampio processo di consultazione che, negli ultimi due anni, ha coinvolto oltre 1.500 stakeholder del comparto turismo e beni culturali in Sardegna, anche attraverso le attività territoriali dello Spoke 2.