S.A. 9:09
«A Mugoni interventi per reflui e bonifiche»
Lo chiede Christian Mulas, presidente della Commissione Consiliare Ambiente, in visita nei giorni scorsi a Mugoni, a seguito della segnalazione di un cittadino, per verificare la presenza di una fuoriuscita di liquido nero, apparentemente riconducibile a liquami. La richiesta di bonifiche e interventi sul sistema dunale. Sul posto sono intervenuti anche i Barracelli e la Polizia Municipale
«A Mugoni interventi per reflui e bonifiche»

ALGHERO - «L’ambiente è un patrimonio fondamentale della nostra comunità e deve essere sempre tutelato. Ancora una volta assistiamo a episodi di inquinamento che destano forte preoccupazione» lo dichiara Christian Mulas, presidente della Commissione Consiliare Ambiente, in visita nei giorni scorsi a Mugoni, a seguito della segnalazione di un cittadino, per verificare la presenza di una fuoriuscita di liquido nero, apparentemente riconducibile a liquami. Sul posto sono intervenuti anche i Barracelli e la Polizia Municipale.

«Lo sversamento di acque nere sull’arenile della baia di Mugoni, nella rada di Porto Conte, all’interno del Parco Regionale di Porto Conte, rappresenta solo l’ultimo episodio in ordine di tempo in un contesto ambientale estremamente delicato. Il sistema sabbioso che delimita la baia è stretto e poco elevato sul livello del mare, caratteristiche che ne limitano la funzione di filtro e barriera naturale. L’area retrostante, un tempo paludosa, è caratterizzata da una falda molto superficiale, facilmente raggiungibile da sostanze inquinanti provenienti dalla superficie. Già la scorsa estate i livelli di coliformi fecali nelle acque marine avevano superato i limiti di legge, tanto da indurre il Sindaco di Alghero, sulla base delle analisi effettuate da ARPAS, a disporre il divieto temporaneo di balneazione» ricorda Mulas.

«Quanto documentato oggi conferma purtroppo una situazione molto critica sotto il profilo dell’igiene ambientale. La presenza di attività ricettive lungo il litorale, all’interno di un’area protetta, impone il rispetto rigoroso dei criteri di sostenibilità ambientale. È evidente che qualcosa nei sistemi di trattamento dei reflui non sta funzionando, né in estate né in inverno» prosegue Mulas.
Secondo Mulas a questa criticità si aggiungono almeno altri due gravi problemi. Il primo sarebbe legato al devastante incendio dell’estate 2015 che ha colpito la zona retrodunale, coinvolgendo anche strutture ricettive. La combustione di materiali plastici e sintetici, mai completamente rimossi, ha prodotto sostanze altamente inquinanti come la diossina, che dopo oltre dieci anni potrebbe ancora contaminare il suolo e la falda superficiale. Il secondo riguardarebbe l’abbandono delle aree percorse dal fuoco e la diffusione di piante esotiche invasive introdotte a scopo ornamentale, che rischiano di alterare in modo permanente l’ecosistema locale, generando un ulteriore squilibrio ambientale.

«È urgente intervenire per monitorare e affrontare questi tre aspetti di degrado sversamenti fognari, contaminazione post-incendio e diffusione di specie invasive che rischiano di compromettere uno dei tratti più suggestivi del litorale algherese, cuore del Parco Regionale. Occorre avviare con tempestività le bonifiche nelle aree colpite dall’incendio del 2015, rimuovere i materiali inquinanti ancora presenti, predisporre un sistema moderno ed efficiente possibilmente centralizzato di trattamento dei reflui, ed eradicare o contenere la diffusione delle specie esotiche invasive», sottolinea il Presidente della Commissione Ambiente. E conclude: «È fondamentale che la comunità algherese prenda piena consapevolezza della fragilità dell’area di Mugoni. Un luogo che viene presentato ai turisti come incontaminato, ma che in realtà è segnato da criticità ambientali gravi e stratificate. Servono interventi rapidi, coordinati e decisi da parte di tutte le amministrazioni competenti per tutelare un patrimonio che appartiene a tutti noi. Convocherò una Commissione consiliare con sopralluogo insieme ai commissari, invitando il Presidente del Parco di Porto Conte già dalla prossima settimana».
