|
|
S.A.
14:45
Facebook: Porcu scrive a Raf e FdI s´indigna
Fratelli d’Italia contro l’Amministrazione comunale dopo il messaggio apparso sui social, in cui il presidente della Fondazione Alghero chiede pubblicamente a Raf se sarà presente il 29 dicembre ad Alghero
ALGHERO – «A cosa stiamo assistendo?» È la domanda che Fratelli d’Italia rivolge all’Amministrazione comunale dopo il messaggio apparso sui social, in cui il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu, chiede pubblicamente a Raf se sarà presente il 29 dicembre ad Alghero. «Ciao Raf, perché ultime 4 date? Eravamo convinti di vederti anche ad Alghero il 29 di Dicembre? Confermi che ci sarai?» si legge nel commento di Porcu sul profilo ufficiale del cantante.
«Un presidente di Fondazione – osserva FdI – non può permettersi di verificare sui social la presenza di un artista. È un comportamento che discredita il lavoro degli uffici, delle agenzie di produzione e dell’intera città. Una modalità dilettantesca, che dà l’idea di un’organizzazione in alto mare. Il Capodanno è l’evento di punta dell’inverno algherese. Richiede serietà, programmazione e un’immagine credibile verso partner, sponsor e operatori turistici. Vedere il presidente di una delle principali istituzioni turistiche e culturali algheresi che chiede conferme in un commento Facebook è il segnale di una gestione improvvisata e per nulla professionale».
Fratelli d’Italia chiede chiarimenti immediati all’Amministrazione Cacciotto: «Ci dica il sindaco se ritiene adeguato questo metodo di lavoro. È così che si rappresenta Alghero, che si tratta con gli artisti con cui si dovrebbero già avere contratti e impegni definiti? Dopo i ritardi nell’annuncio del Capodanno, oggi assistiamo all’ennesima scena che rischia di indebolire l’immagine della città. È tempo che l’Amministrazione si ridia serietà istituzionale: Alghero non merita improvvisazione permanente».
|
|
|
|
|
|
16:40
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Alghero replica ai Fratelli d´Italia Alghero. Dalla Fondazione rimarcano come quella del presidente sia stata una provocazione diretta all´artista per non aver citato Alghero tra le sue prossime date
|
|
|
|
18:21
Da venerdì 12 dicembre la prima edizione di “Gioia e Ri-Evoluzione art” Festival: 4 serate speciali nel segno della gioia data dalla musica e dalla condivisione, dell’evoluzione e della rivoluzione (musical culturale), dell’arte e della Cultura
|
|
|
2/12/2025
Il nuovo viaggio live dell’artista tra i repertori e i brani più amati di De André e Fossati: appuntamento il prossimo 2 agosto 2026 presso l´Anfiteatro di Maria Pia per l’Alguer Summer Festival
|
|
|
20:58
Venerdì 5 dicembre alle 20,30, nella chiesa di Santa Caterina, serata musicale con l´Insieme Vocale Nova Euphonia e la Corale Studentesca Città di Sassari, con la direzione di Vincenzo Cossu. Sarà ospite la cantante ogliastrina Manuela Mameli. La manifestazione è inserita nel cartellone delle iniziative per il mese di dicembre del Comune di Sassari
|
|
|
21:41
Giovedì 4 dicembre a Il Vecchio Mulino di Sassari e il 5 e 6 dicembre al Jazzino Music Club di Cagliari, la musica dello storico pianista del quartetto di John Coltrane, sarà protagonista del penultimo appuntamento di Jazz Club Network
|
|
|
|
19:31
Uno dei principali talenti del jazz europeo, sarà in concerto nella sala Sassu del Conservatorio Canepa a Sassari, venerdì 5 dicembre alle 19, in uno dei più attesi eventi del cartellone di Sassari: Destinazione Natale!
|
|
|
3/12/2025
A portare sul palco dello storico club di via Gramsci, uno dei cantautori italiani più amati anche a livello internazionale, sarà Andrea Busonera, cantante dei Tazù, con il suo Tributo a Zucchero
|
|
4 dicembre 3 dicembre 4 dicembre