145 eventi per il Natale di Sassari

SASSARI - Dal 1° dicembre sino al 6 gennaio, 37 giorni, per un totale di 220 appuntamenti, se si considera anche ogni singola apertura dei laboratori e ogni replica degli spettacoli in calendario. Una media di 6 iniziative al giorno, che diventano il doppio nei weekend che precedono il Natale. Sono i numeri di Destinazione Natale, il calendario del cartellone presentato oggi nella sala consiliare di Palazzo Ducale. Un impegno che già dal nome ha un obiettivo chiaro per l'Amministrazione comunale: fare di Sassari una destinazione turistica a forte impronta culturale e artistica. Non solo in estate, ma sempre. Anche in occasione delle festività di fine anno, investendo decisamente sul Capodanno per aggiungere un altro tassello alla voce “grandi eventi” dopo la Faradda di li Candareri, che esprime l’anima di Sassari e la rappresenta più di ogni altra cosa, e la Cavalcata Sarda, rituale appuntamento con la bellezza e il folclore che da decenni inaugura la stagione turistica nell’isola.



Al netto delle repliche, il cartellone si compone di 145 iniziative distinte. Entrando più nel dettaglio, i laboratori e le attività per bambini saranno una sessantina: è la categoria più numerosa in termini di frequenza e non può essere diversamente, dato che Natale è una festa a misura di bambine e bambini. Vastissima l’offerta di musica e concerti. Tra i 40 appuntamenti spicca il main event di Capodanno con Max Pezzali protagonista in piazzale Segni della notte di San Silvestro, ma c’è spazio anche per la lirica, il pop, il gospel, il jazz, la musica antica e i concerti itineranti delle bande cittadine. Più di 30 gli appuntamenti a teatro, tra iniziative per la scuola, per le famiglie e gli spettacoli itineranti. Cresce lo spazio per la danza, alla quale sono riservate 20 iniziative, e all’arte, con 9 progetti espositivi di gran valore tra Padiglione Tavolara, Pinacoteca e Palazzo Ducale. Lo spazio per la tradizione e i riti contempla 10 appuntamenti, compresi i presepi viventi di Latte Dolce e della Cattedrale, il villaggio di Babbo Natale, l’arrivo della Befana, le parate e le installazioni natalizie.



Le location del Natale a Sassari sono più di 30. E se il centro rimane il cuore della festa, come è naturale, non mancano iniziative in diverse parti della città e del territorio comunale. I luoghi più frequentati sono piazza Fiume, hub principale dell’intrattenimento diurno e per bambini con 45 appuntamenti, CineTeatro Astra, punto di riferimento per le scuole e il ragazzi con 17 iniziative programmate, Padiglione Tavolara e Biblioteca Comunale, che insieme sommano più di 20 occasioni dedicate ad arte, incontri letterari e laboratori. Ma sarà Natale anche a Li Punti, Bancali, Latte Dolce, La Crucca e Monte Rosello, tanto per citarne alcune. Tra le curiosità statistiche vale la pena segnalare che sabato 20 dicembre è la data con più iniziative: laboratori, circo itinerante, parate in centro, manifestazioni corali, mapping poetico e concerti. Ma non è meno importante, per restare ai numeri, l’impatto dell’associazionismo cittadino: si contano oltre 70 soggetti organizzatori, a conferma della solida alleanza tra amministrazione e tessuto associativo locale.



Nel corso della odierna conferenza di lancio, a parlare di Sassari: Destinazione Natale! sono stati il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, l’assessora alla Cultura, Nicoletta Puggioni, e l’assessore alle Attività produttive, Lello Panu. Sono poi intervenuti Marge Cannas, dirigente del settore Cultura, Giusy Mura, presidente del Ccn Stelle del Centro a nome dei Ccn cittadini, Checco Cadoni, event manager, per parlare del villaggio di Babbo Natale, degli allestimenti e dei mercatini, Marco Ceraglia, artista e fotografo, curatore del tributo ad Alois Ottiger, Barbara Vargiu, presidente della cooperativa Le Ragazze Terribili, a nome dell’Ati che organizza il Capodanno con Max Pezzali, Alessandro Zara, presidente dell’Atp, Luigi Panai, titolare della PL Travel, in rappresentanza delle società che gestiranno i collegamenti con l’hinterland, e Ivan Pischedda per la Saba, la società che gestisce i parcheggi in città. Erano inoltre presenti assessori e dirigenti dei numerosi settori dell’amministrazione coinvolti nella complessa macchina organizzativa messa in piedi da Palazzo Ducale, i rappresentanti degli altri Ccn cittadini e delle altre società di trasporto coinvolte.