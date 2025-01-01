Alguer.it
S.A. 17:52
La capolista Alghero attende il Castelsardo
Sabato 6 dicembre, allo Stadio Comunale di Castelsardo, l’Alghero affronterà il Castelsardo. Fischio d’inizio alle ore 15:00, nel Campionato di Promozione girone B (14a giornata)
La capolista Alghero attende il Castelsardo

ALGHERO - L’Alghero arriva a questo appuntamento con grande entusiasmo dopo la brillante vittoria ottenuta nel big match contro l’Usinese, un successo che ha confermato solidità, maturità e ambizioni della squadra, proiettandola saldamente nelle zone alte della classifica. Il cammino dei giallorossi continua a essere contraddistinto da prestazioni convincenti, equilibrio tra i reparti e una crescita costante sia sotto il profilo tecnico che mentale. Il Castelsardo, dal canto suo, si presenta alla gara reduce dalla sconfitta esterna sul campo del Bosa. La formazione rossoblù, nonostante l’ultimo passo falso, resta avversario ostico soprattutto tra le mura amiche, dove ha spesso mostrato compattezza, aggressività e buona organizzazione di gioco. Una partita tutt’altro che semplice, che richiederà all’Alghero attenzione, intensità e la capacità di imporre il proprio ritmo.

Le parole dell’attaccante Luca Scognamillo alla vigilia del match: «Ci teniamo a proseguire la striscia di vittorie, non vogliamo fermarci anche se sappiamo che non sarà semplice. Il Castelsardo ora si trova in zona playout e ha bisogno di punti, daranno il massimo. Altra insidia sarà il campo, viste le piogge può risultare molto pesante per noi che non siamo abituati. Dobbiamo essere bravi ad adattarci, il morale e la fiducia sono dalla nostra parte dopo la vittoria contro l’Usinese». Conscia dell’importanza della sfida, la squadra di mister Giorico è pronta a dare continuità al percorso intrapreso sin qui, determinata a mantenere alto il livello di competitività e a sfruttare il momento positivo. Come sempre, il supporto dei tifosi giallorossi rappresenterà un valore aggiunto prezioso: anche in trasferta, la spinta del pubblico potrà fare la differenza in una gara che promette equilibrio e grande intensità.
