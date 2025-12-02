Alguer.it
S.A. 16:40
«Con Raf solo una provocazione»
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Alghero replica ai Fratelli d´Italia Alghero. Dalla Fondazione rimarcano come quella del presidente sia stata una provocazione diretta all´artista per non aver citato Alghero tra le sue prossime date
ALGHERO - «È davvero curioso come ogni volta si riesca a trasformare un dettaglio in tragica e irreale realtà. Si scrive un commento ironico su Facebook e subito si grida all’improvvisazione totale, quando l’unica cosa reale risulta l'interpretazione improvvisata dei fatti. Ancora una volta insomma, fischi per fiaschi. La risposta al post di Raf - che, ovviamente, è stata una provocazione, non una convocazione ufficiale - nasce da una questione ben più concreta e nota agli addetti ai lavori: gli artisti non pubblicizzano quasi mai gli eventi gratuiti, pur essendo regolarmente retribuiti. E infatti non lo hanno fatto ne Raf ne Gabry Ponte, che su Alghero non hanno speso ancora neanche un tag distratto».

Così replicano i membri del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Alghero «al pretestuoso e strumentale attacco del coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia Alghero che sbaglia ancora bersaglio nel tentativo di generare inutili polemiche» [LEGGI]. Dalla Fondazione rimarcano come quella del presidente sia stata una provocazione diretta all'artista per non aver citato Alghero tra le sue prossime date: «Cosa che, evidentemente, dà fastidio solo a chi ci mette cuore. Perché dal vostro piedistallo è tutto semplice: serietà istituzionale, etichetta, compostezza, bellissime parole. Peccato che nella pratica serva anche difendere la città quando qualcuno - profumatamente pagato - non la cita neppure per sbaglio».

E concludono dal Cda: «mentre ci si esercita nell’arte di storcere il naso, c’è chi, come il presidente, preferisce metterci la faccia. Senza atteggiarsi, senza aria di superiorità, senza bisogno di “fregiarsi” di nulla: semplicemente reagisce. Non perché manchi professionalità, ma perché a lui importa davvero dell’immagine di Alghero. Se poi da così tanto fastidio che un presidente della Fondazione risponda a un artista su Facebook, forse il problema non è il commento, ma la lettura sempre selettiva e sempre troppo indignata. Alghero merita serietà. Ma anche autenticità, trasparenza e un po’ meno dramma per un post chiaramente ironico che evidentemente si è deciso - ancora una volta - di interpretare ad uso e consumo della polemica stantia e strumentale. Insomma: tranquilli, i contratti non si fanno su Facebook. Solo le polemiche. Quelle sì e vengono benissimo».
