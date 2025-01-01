Alguer.it
La Corte, camion dei rifiuti si ribalta
L’incidente ha coinvolto un mezzo pesante adibito alla raccolta dei rifiuti solidi urbani che, dopo aver percorso circa 100 metri fuori carreggiata, si e capovolto finendo la sua corsa nella scarpata su un muretto e degli alberi
PORTO TORRES - La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres è intervenuta per un incidente stradale sulla Strada Provinciale 93, in direzione La Corte. L’incidente ha coinvolto un mezzo pesante adibito alla raccolta dei rifiuti solidi urbani che, dopo aver percorso circa 100 metri fuori carreggiata, si e capovolto finendo la sua corsa nella scarpata su un muretto e degli alberi. All’interno è rimasto incastrato nell'abitacolo il conducente, per estricare il quale è stato necessario l'utilizzo di cesoie e divaricatore idraulico. Le operazioni sono risultate particolarmente difficoltose a causa della posizione del mezzo pesante. Una volta stabilizzato il conducente, con l’ausilio del 118, si è provveduto al recupero del ferito creando un varco nella vegetazione con motoseghe.
Sul posto, oltre ai vigili del fuoco ed al personale del 118, è intervenuto l'elicottero dell'aresu e gli agenti della polizia locale.
