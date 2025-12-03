Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariSpettacoloTeatro › Sicurezza e lavoro: serata al Civico di Sassari
S.A. 16:08
Sicurezza e lavoro: serata al Civico di Sassari
Iniziativa promossa dalla Centrale EP di Fiume Santo, rivolta agli studenti di due istituti superiori di Sassari e Porto Torres e al personale dipendente. Presente la prefetta Grazia La Fauci
Sicurezza e lavoro: serata al Civico di Sassari

SASSARI - La Centrale EP Fiume Santo, azienda associata a Confindustria Centro Nord Sardegna, ha promosso mercoledì 3 dicembre un doppio evento dedicato al tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Al Teatro Civico di Sassari la compagnia Rossolevante di Tortolì ha rappresentato lo spettacolo “Ricordati di vivere: l’ultima udienza”, a cura di Silvia Cattoi e Juri Piroddi. Un pièce che ricostruisce con testimonianze giudiziarie un incidente sul lavoro, andando alla ricerca di responsabilità, in particolare, di carattere morale, per ragionare sui motivi che hanno portato a un infortunio mortale. L’iniziativa ha visto una doppia rappresentazione: al mattino, riservata agli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale “Angioy” di Sassari e dell’Istituto Nautico di Porto Torres, nel pomeriggio, rivolta ai lavoratori della Centrale, compresi quelli delle imprese collegate, e aperta ai familiari.

«Riteniamo che oltre all’impegno dell’azienda per arrivare all’obiettivo degli zero infortuni in un contesto nazionale nel quale oggi registriamo tre infortuni letali al giorno per un totale di circa mille all’anno, l’unico modo sia non solo agire sulla parte tecnica e tecnologica ma anche sui comportamenti delle persone – spiega l’ingegner Paolo Appeddu, direttore generale della Centrale EP Fiume Santo –. Per questo ci troviamo oggi a teatro, tempio della cultura, coinvolgendo i lavoratori di adesso insieme a quelli di domani». All’evento ha partecipato Grazia La Fauci, prefetta di Sassari. «Ringrazio Confindustria Centro Nord Sardegna e la direzione dello stabilimento di Fiume Santo per aver offerto agli studenti di due istituti superiori di Sassari e Porto Torres e ai propri lavoratori l'opportunità di assistere a uno spettacolo teatrale, che in modo originale ed efficace, tratta i temi della sicurezza dei luoghi di lavoro – sottolinea la prefetta La Fauci –. La cultura della sicurezza sul lavoro si arricchisce grazie a iniziative come questa».

Lo scorso gennaio in Prefettura era stato sottoscritto un “Protocollo di Intesa per la promozione della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nella provincia” con i rappresentanti di Inail, Inps, Itl, Asl-Spresal di Sassari e della Gallura, Vigili del Fuoco, Ufficio Scolastico Provinciale, organizzazioni sindacali dei lavoratori e rappresentanti dei datori di lavoro. Era stato condiviso l’impegno a pianificare iniziative di sensibilizzazione, informazione, prevenzione e promozione della cultura della sicurezza, comprese attività dirette al mondo della scuola. «La sicurezza sul posto di lavoro è fondamentale. Si tratta di un aspetto importante per le nostre aziende. Noi siamo pronti a fare la nostra parte», aggiunge Achille Carlini, presidente di Confindustria Centro Nord Sardegna, presente all’iniziativa.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
13:55
Nuova storia per bambini al Teatro Astra
Domenica 7 dicembre alle 18 al Teatro Astra la stagione proseguirà con una nuova produzione della Botte e il cilindro “Lola e l’uovo d’oro” di Margherita Frau con Consuelo Pittalis e Margherita Frau regia Pier Paolo Conconi disegno luci Paolo Palitta
3/12/2025
Arti di strada al 23° FestivAlguer
Si parte sabato 6 dicembre alle 16 in piazza Sulis con il Don Chisciotte del Teatro dei Venti, spettacolo di strada che trasformerà la piazza in un palcoscenico poetico e immersivo e si prosegue domenica 7 dicembre con “Missione Roosevelt”, performance itinerante del Tony Clifton Circus
27/11Johanna, vedova Van Gogh in scena ad Alghero
26/11Andrea Scanzi al Teatro Verdi di Sassari
22/11Il dolce Natale di Dickens rivive a Sassari
20/11Bullo da palcoscenico al Civico di Sassari
20/11Amleto in scena al Teatro Astra
19/11A febbraio Alessandro Di Battista al Verdi
12/11Famiglie a Teatro: 15 appuntamenti a Sassari
12/11Prosa e danza a Sassari: si parte il 15 dicembre
6/11Sfide teatrali tra gli studenti algheresi
28/10La Nuova Piccola Compagnia celebra 40 anni
« indietro archivio teatro »
4 dicembre
Facebook: Porcu scrive a Raf e FdI s´indigna
4 dicembre
«Con Raf solo una provocazione»
3 dicembre
«Volo Alghero-Cagliari, rischio flop altissimo»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)