S.A. 16:08 Sicurezza e lavoro: serata al Civico di Sassari Iniziativa promossa dalla Centrale EP di Fiume Santo, rivolta agli studenti di due istituti superiori di Sassari e Porto Torres e al personale dipendente. Presente la prefetta Grazia La Fauci



SASSARI - La Centrale EP Fiume Santo, azienda associata a Confindustria Centro Nord Sardegna, ha promosso mercoledì 3 dicembre un doppio evento dedicato al tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Al Teatro Civico di Sassari la compagnia Rossolevante di Tortolì ha rappresentato lo spettacolo “Ricordati di vivere: l’ultima udienza”, a cura di Silvia Cattoi e Juri Piroddi. Un pièce che ricostruisce con testimonianze giudiziarie un incidente sul lavoro, andando alla ricerca di responsabilità, in particolare, di carattere morale, per ragionare sui motivi che hanno portato a un infortunio mortale. L’iniziativa ha visto una doppia rappresentazione: al mattino, riservata agli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale “Angioy” di Sassari e dell’Istituto Nautico di Porto Torres, nel pomeriggio, rivolta ai lavoratori della Centrale, compresi quelli delle imprese collegate, e aperta ai familiari.



«Riteniamo che oltre all’impegno dell’azienda per arrivare all’obiettivo degli zero infortuni in un contesto nazionale nel quale oggi registriamo tre infortuni letali al giorno per un totale di circa mille all’anno, l’unico modo sia non solo agire sulla parte tecnica e tecnologica ma anche sui comportamenti delle persone – spiega l’ingegner Paolo Appeddu, direttore generale della Centrale EP Fiume Santo –. Per questo ci troviamo oggi a teatro, tempio della cultura, coinvolgendo i lavoratori di adesso insieme a quelli di domani». All’evento ha partecipato Grazia La Fauci, prefetta di Sassari. «Ringrazio Confindustria Centro Nord Sardegna e la direzione dello stabilimento di Fiume Santo per aver offerto agli studenti di due istituti superiori di Sassari e Porto Torres e ai propri lavoratori l'opportunità di assistere a uno spettacolo teatrale, che in modo originale ed efficace, tratta i temi della sicurezza dei luoghi di lavoro – sottolinea la prefetta La Fauci –. La cultura della sicurezza sul lavoro si arricchisce grazie a iniziative come questa».



Lo scorso gennaio in Prefettura era stato sottoscritto un “Protocollo di Intesa per la promozione della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nella provincia” con i rappresentanti di Inail, Inps, Itl, Asl-Spresal di Sassari e della Gallura, Vigili del Fuoco, Ufficio Scolastico Provinciale, organizzazioni sindacali dei lavoratori e rappresentanti dei datori di lavoro. Era stato condiviso l’impegno a pianificare iniziative di sensibilizzazione, informazione, prevenzione e promozione della cultura della sicurezza, comprese attività dirette al mondo della scuola. «La sicurezza sul posto di lavoro è fondamentale. Si tratta di un aspetto importante per le nostre aziende. Noi siamo pronti a fare la nostra parte», aggiunge Achille Carlini, presidente di Confindustria Centro Nord Sardegna, presente all’iniziativa.