Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaAmbienteOpere › Assetto idrogeologico, opere per 1,8 milioni
S.A. 15:28
Assetto idrogeologico, opere per 1,8 milioni
Il finanziamento complessivo andrà agli interventi nei comuni di Arzachena, Lodè, San Gavino Monreale, Villacidro
Assetto idrogeologico, opere per 1,8 milioni

CAGLIARI - È stato approvato dall’Esecutivo il programma delle “Spese per la realizzazione di opere e di interventi previsti dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto idrogeologico” per un ammontare di oltre un 1,8 milioni euro. La delibera, proposta dall’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu, prevede che per le opere considerate prioritarie, sulla base della classe di rischio idrogeologico elevato, sono stati finanziati interventi di problematiche idrauliche e mitigazione del rischio idrogeologico su versanti soprastanti nelle aree perimetrate dal PAI (Piano di assetto idrogeologico). Il finanziamento complessivo andrà agli interventi nei comuni di Arzachena, Lodè, San Gavino Monreale, Villacidro. «Oltre al parametro della priorità sulla base del rischio idrogeologico – aggiunge l’assessore Piu - Sono stati inseriti gli interventi che dispongono ad oggi di una progettualità avanzata, ovvero quegli interventi di completamento di opere già finanziate, realizzate o in corso di realizzazione».

Le risorse provengono dalle Leggi regionale 8 maggio 2025 n. 12 e 13. e dalla Legge di stabilità 2025 che, per il triennio 2025-2027 prevedono una dotazione finanziaria complessiva di 10 milioni di euro. I fondi sono da destinare alla realizzazione di opere e di interventi previsti dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto idrogeologico e vengono trasferite agli Enti delle Amministrazioni locali. Il programma delle spese è ripartito in 500 mila euro per il Comune di Lodè per l’attuazione dell’intervento, già cantierabile, denominato “Realizzazione opere di mitigazione del rischio su versanti soprastanti l’abitato di via Cantaru”. L’intervento si pone come completamento di un altro intervento già realizzato e interessa il versante montuoso soprastante il tratto est di via Cantaru, caratterizzato da fronti rocciosi potenzialmente instabili.

Al comune di San Gavino Monreale viene destinata un’integrazione finanziaria pari a 701 mila euro per l’attuazione dell’intervento sulla “Regimazione di impluvi nell’abitato di San Gavino Monreale”. L’integrazione si rende necessaria per completare il primo stralcio funzionale dell’opera, già finanziato per un importo di 3 milioni, risultati insufficienti a coprire il fabbisogno. L’intervento consiste nella realizzazione di un nuovo tratto di canale a cielo aperto alternativo all’attuale corso del rio Pardu, idraulicamente insufficiente, a protezione dell’area Nord-Ovest dell’abitato. Al Comune di Villacidro vengono trasferiti 500 mila euro per l’attuazione dell’intervento che prevede la “Sistemazione dell’asta fluviale del rio Sant’Antonio (1° LOTTO)”. Le opere del primo lotto sono ricomprese in un progetto generale, la cui progettazione esecutiva è in fase di ultimazione, e consistono prevalentemente nella regolarizzazione della sezione idraulica del rio mediante realizzazione di un canale a sezione trapezia. Infine, al comune di Arzachena sarà destinata un’integrazione finanziaria pari a 120 mila euro per l’attuazione degli interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto ‘Malchittu. L’intervento, che prevede lo stombamento di un tratto del canale, attualmente è coperto da risorse pari a 18 mila euro per la sola progettazione.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
3/12/2025
Tra le 8 opere urgenti sarde ciclabili ad Alghero
Tra le otto opere indifferibili finanziate rientra la progettazione e realizzazione della ciclovia della Sardegna. Ulteriore obiettivo è quello di migliorare l´accessibilità ciclabile alle fasce costiere settentrionali e meridionali, attraverso la realizzazione degli itinerari Alghero - Badesi e Teulada
21:20
Lavori contro gli allagamenti a Bosa
Il primo intervento sarà fatto sul collettore delle acque bianche di via Gramsci, Buozzi e XX settembre
3/12/2025
Forte della Maddalena: ultimati i lavori
Le opere si sono concentrate nella parte di Bastione dove risultavano più evidenti criticità sulle murature. L’area completamente rinnovata verrà completata entro la prima decade di dicembre con l’installazione di panchine e di cestini portarifiuti
2/12/2025
Calcetto, tennis e pallavolo al Pala Congressi
Nuova vita alle aree esterne del Palacongressi, sicurezza e riqualificazione degli impianti sportivi grazie ai contributi straordinari pari a complessivi 3 milioni di euro del marzo 2020 dell’Assessorato Regionale agli Enti Locali
21/115,2 milioni per il depuratore di Bosa
19/11Viabilità e fruibilità Cimitero: odg della Lega
18/11Sant´Agostino si fa bella: cantiere nel 2026
18/11Depuratore di Bosa: adeguamento
7/11Emergenze Abbanoa: entro Pasqua ad Alghero
4/11Luca Pais: Area verde e posteggi in Via Barracu
3/11Dopo Caragol tocca al Carmine: nuovo parco
29/10Lavori e riapertura della chiesa di Sant’Antonio Abate
29/10Sede Vigili del Fuoco ad Alghero: il voto all´Aula
23/10Inaugura la nuova Curia diocesana
« indietro archivio opere »
4 dicembre
Facebook: Porcu scrive a Raf e FdI s´indigna
4 dicembre
«Con Raf solo una provocazione»
3 dicembre
«Volo Alghero-Cagliari, rischio flop altissimo»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)