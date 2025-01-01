S.A. 20:17 La danzatrice Carola Puddu ad Alghero Un progetto del Balletto di Roma che vede protagonista Carola Puddu, giovane danzatrice formatasi all´École de Danse de l’Opéra National de Paris, all´attivo una carriera internazionale, nota al grande pubblico per la partecipazione a "Amici di Maria De Filippi". Appuntamento sabato 8 novembre



ALGHERO - Riflettori puntati su Carola Puddu – giovane danzatrice diplomata all'École de Danse de l’Opéra National de Paris, poi Trainee (PSP) con la Canada’s National Ballet School, nota al grande pubblico grazie alla partecipazione alla trasmissione “Amici di Maria De Filippi” e poi con le tournées con il Balletto di Roma, come solista in “Première” di Andrea Costanzo Martini, Giulietta in “Giulietta e Romeo” e il Cigno Nero ne “Il Lago dei Cigni, ovvero il Canto” di Fabrizio Monteverde, e la Fata Confetto ne “Lo Schiaccianoci” di Massimiliano Volpini – protagonista sabato 8 novembre a partire dalle 16 al Teatro Civico “Gavì Ballero” di Alghero con “per_FORMARE”, un format del Balletto di Roma per la promozione della cultura della danza. Un intenso pomeriggio tra Lezioni di Danza (alle 16 e alle 17) e una performance (alle 18.30) in cui l'artista proporrà celebri assoli e duetti del repertorio classico e contemporaneo, con la partecipazione di Alessio Di Traglia: da “Giselle”, capolavoro della storia del balletto su musiche di Adolphe-Charles Adam a un virtuosistico assolo di “Carmen” in cui Carola Puddu interpreta sulla scena la spledida gitana, spirito ribelle e icona di libertà.



“per_FORMARE” si inserisce nel programma della Stagione di Teatro Ragazzi 2025-2026 organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna al Teatro Civico “Gavì Ballero” di Alghero: un'opportunità per i giovani aspiranti ballerini di incontrare e dialogare con Carola Puddu, giovane e talentuosa danzatrice isolana, all'attivo una carriera internazionale, dagli esordi sul palco del Palais Garnier, durante la sua formazione parigina, con ruoli di rilievo in opere come “Soir de fête” di Léo Staats (2015), “Variations Don Giovanni” di Maurice Béjart (2015), “Conservatoire” di Auguste Bournonville (2016), “The Vertiginous Thrill of Exactitude” di William Forsythe (2017), “Divertimento n.15” di George Balanchine (2017), “Raymonda” di Marius Petipa (2017), “Un Ballo” di Jiří Kylián (2018) e nel ruolo principale in “Spring and Fall” di John Neumeier (2018).



Carola Puddu debutta in prima nazionale ad Alghero come docente e performer in “per_FORMARE”, dopo aver calcato decine di palcoscenici, interpretando il ruolo di Giulietta e del Cigno nero nelle coreografie firmate da Fabrizio Monteverde per il Balletto di Roma. Torna protagonista in questo nuovo “spettacolo divulgativo” dove sarà «docente e interprete di quel sapere necessario per amare ed approfondire l’arte coreutica nelle sue più specifiche forme tecniche e artistiche». Oltre alle Lezioni di Danza, Carola Puddu si esibirà in assoli e pas de deux (con la partecipazione di Alessio Di Traglia), spaziando tra danza classica e contemporanea.



Nella foto: Carola Puddu