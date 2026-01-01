S.A. 19:43 Podcast e film su donne Scomposte ad Alghero Il podcast de Il Post portato dal vivo da Matteo Caccia, con l’accompagnamento musicale di Giulia Bertasi. Appuntamenti il 18 e 21 febbraio al Teatro Civico “Gavì Ballero” e nella Sala Conferenze Lo Quarter Proiezione del film Girls Girls Girls della regista finlandese Alli Haapasalo



ALGHERO - Prosegue SCOMPOSTE – Storie di donne che non stanno al loro posto, il percorso culturale della Società Umanitaria di Alghero che, tra il 25 novembre e l’8 marzo, esplora attraverso cinema, incontri e spettacoli le discriminazioni e le trasformazioni sociali che attraversano la vita delle donne. Febbraio è il mese in cui SCOMPOSTE concentra l’attenzione sull’educazione delle ragazze e sulla relazione con il corpo. Lo sguardo si sposta su ciò che spesso precede il giudizio e la violenza esplicita: i processi educativi, i modelli interiorizzati, le regole non dette che insegnano come stare nel mondo e, soprattutto, come stare nel proprio corpo.



È in questo spazio che i corpi delle ragazze iniziano a essere osservati, corretti, addestrati alla misura, alla compostezza, alla rinuncia; imparano a occupare poco spazio, a guardarsi con occhi esterni, a confrontarsi, a sentirsi inadeguate. Ma è anche lo spazio in cui può nascere uno sguardo diverso, capace di riconoscersi e di sottrarsi all’immagine imposta per costruirne una propria.

Il primo appuntamento in programma è mercoledì 18 febbraio alle ore 21.00, al Teatro Civico “Gavì Ballero” di Alghero, con ORAZIO Live. Più cose in cielo e in terra, il podcast de Il Post portato dal vivo da Matteo Caccia, con l’accompagnamento musicale di Giulia Bertasi alla fisarmonica (produzione Mismaonda).



ORAZIO è un podcast quotidiano che prende spunto da una notizia per aprirla a un arcipelago di storie ordinarie e straordinarie, capaci di offrire nuove prospettive sul mondo. Nella versione live, la narrazione si fa essenziale e diretta: voce, musica e racconto. Inserito nel percorso di SCOMPOSTE, ORAZIO Live interroga il modo in cui le notizie contribuiscono a formare lo sguardo collettivo, incidendo sui corpi, sulle relazioni e sugli immaginari. Il secondo appuntamento è in programma sabato 21 febbraio alle ore 19.00, presso la Sala Conferenze del complesso storico Lo Quarter, con la proiezione del film Girls Girls Girls di Alli Haapasalo (Finlandia, 2022, 100’).



Il film racconta l’incontro tra tre ragazze in un momento decisivo delle loro vite: Mimmi e Rönkkö, migliori amiche in cerca di esperienze e libertà, ed Emma, giovane pattinatrice determinata a raggiungere il successo. Nel corso di tre venerdì, desideri, aspettative e corpi entrano in tensione, aprendo nuove possibilità e mettendo in crisi i modelli interiorizzati. Come sottolinea la regista, Girls Girls Girls è un film sul bisogno di essere viste, sull’abitare un’età di confine tra infanzia ed età adulta, sul tentativo di tracciare da sole i propri contorni. Il programma di febbraio di SCOMPOSTE mette così in dialogo narrazione dal vivo e cinema d’autrice, interrogando il modo in cui si forma lo sguardo sulle ragazze e sui loro corpi prima ancora che intervengano il giudizio e la violenza.



Nella foto: Matteo Caccia