Mobius Dance al Civico di Sassari

SASSARI - Una danza poetica che celebra il corpo e l’anima queer in armonia con la luce trasformativa del sole. Martedì 16 settembre, alle 21, nella Sala teatrale Palazzo di Città a Sassari, la compagnia inglese Mobius Dance presenta lo spettacolo “The long summer day” per il festival della danza d’autore “Corpi in movimento”. Diretto da Gianluca Vincentini e Fabiano Culora, lo spettacolo è un percorso sensoriale che in cinquanta minuti evoca la dolcezza e l'intensità di una lunga giornata estiva, dall'alba alla notte cosmica. Un viaggio in cui i performer Naomi Chockler, William James, Michelle Scappa e Allegra Vistalli invitano a riscoprire la gioia di abitare se stessi senza giustificazioni né corazze, per dare solennità alla bellezza dell'esistere e del trasformarsi, esplorando modi per esprimere "ciò che fa stare bene".



«In un mondo che troppo spesso racconta i corpi LGBTQIA+ solo attraverso storie di traumi, “The Long Summer day” è un atto di libertà, di cura e rivendicazione, che offre al pubblico un santuario sicuro dove non c'è bisogno di armature, ma solo il diritto di riposare e giocare», spiegano gli ideatori. L'obiettivo è riscoprire la gioia, il piacere e la naturalezza di "abitare uno spazio senza giustificazione". Fondata nel 2016, Mobius Dance è una compagnia di danza professionale con sede a Bradford e Leeds, pluripremiata a livello internazionale. Il suo approccio al mondo coreutico è del tutto originale. La missione del direttore artistico Gianluca Vincentini è quella di produrre opere e opportunità di danza che ispirino il pubblico a guardare, recitare o partecipare.



Fondamentale per creare queste opportunità è l'attenzione a rendere la danza inclusiva, diversificata e accessibile a tutti. "The long summer day" è stato finanziato con un Project Grant dell'Arts Council England. Il festival “Corpi in movimento” è organizzato da Danzeventi con il sostegno e il patrocinio del Mic, Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna, Fondazione Alghero, e i comuni di Alghero, Ittireddu e Sassari. Per info contattare danzeventi@gmail.com o il numero 3406517531.