Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaIncendi › Incendio doloso, far west Pietraia
Cor 11:16
Incendio doloso, far west Pietraia
Ennesimo incendio di probabile origine dolosa nella notte ad Alghero. La denuncia pubblica di Michele Pais: «situazione fuori controllo, minimizzare non aiuta. È un vero allarme sociale»
Incendio doloso, <i>far west</i> Pietraia

ALGHERO - «Ancora un incendio doloso, ancora una vettura distrutta nel cuore della notte. Quanto accaduto ieri intorno alle 23 nel quartiere della Pietraia, tra via Napoli e via Amalfi, a pochi passi dal grave attentato dinamitardo di un mese fa con l’esplosione di una bomba carta, conferma un quadro ormai allarmante». È la denuncia del consigliere comunale della Lega Michele Pais, che torna a puntare l’attenzione su una spirale di violenza che sta colpendo Alghero e in particolare alcuni quartieri della città.

«Non si tratta più di episodi isolati – prosegue Pais – ma di una sequenza inquietante che sta generando paura e disperazione tra i cittadini, costretti a vivere con l’angoscia di nuovi atti criminali sotto casa. Siamo di fronte a un vero e proprio allarme sociale». Secondo il consigliere leghista è arrivato il momento di un cambio di passo deciso: «L’amministrazione comunale, insieme alle autorità competenti e alle forze dell’ordine, deve assumere pienamente in carico un problema che ha ormai superato ogni livello di guardia. Non bastano interventi marginali o il pugno duro sui divieti di sosta: servono azioni concrete, incisive, sul piano della prevenzione e della repressione dura di questi fenomeni di criminalità organizzata».

Pais non usa mezzi termini: «Ad Alghero si sta delineando un primato triste e pericoloso che non possiamo accettare. Deve essere chi delinque ad avere paura di circolare liberamente in città, non i cittadini perbene. Le famiglie, i residenti, chi lavora onestamente devono essere protetti e difesi con fermezza». «Continuare a sottovalutare quanto sta accadendo – conclude – significa lasciare interi quartieri in balia della criminalità. È una responsabilità politica e istituzionale che non può più essere elusa».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
1/2/2026
Sassari: palazzina in fiamme, feriti
Via Canepa: Due persone dell’appartamento soprastante sono state trasportate al pronto soccorso per accertamenti, i restanti occupanti dello stabile sono stati evacuati per la presenza di fumo
21/1Casa in fiamme in Viale Europa
10/1Fiamme sulla palazzina, frantumate le vetrate
9/1Panico ad Alghero, auto a fuoco in centro
27/12Isola Bianca, catamarano a fuoco
29/11Porto Torres: agriturismo in fiamme
25/11Notte di fuoco in via Fleming. In fiamme automobili e moto
7/11Incendio cabina Enel ad Alghero
6/11Furgone in fiamme ad Alghero
4/11Alghero: auto a fuoco nella notte
8/10A Ozieri denunciato per incendio colposo
« indietro archivio incendi »
2 febbraio
Nuova Radiologia al Civile di Alghero
2 febbraio
«Viale I° Maggio, l´asfalto dura sei mesi»
2 febbraio
Alghero: Nurra ritorna vicesegretario



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)