Alguer.itnotiziealgheroSpettacoloDanza › Si balla il tango nelle vie del centro storico
S.A. 9:27
Nella Giornata Mondiale del Tango, SpazioTango festeggerà ballando nelle piazze del centro storico di Alghero, si partirà alle 18 da Largo San Francesco e si proseguirà verso Piazza Civica passando per Via Carlo Alberto e Gilbert Ferrett, fino a concludere a Porta Terra e via Roma
Si balla il tango nelle vie del centro storico

ALGHERO - La scuola di Tango Argentino SpazioTango in collaborazione con lo SpazioT festeggia El Día del Tango (o Giornata Mondiale del Tango) che si celebra ogni anno l'11 dicembre, data scelta per commemorare la nascita di due icone del genere, Carlos Gardel (il "padre" del tango canzone) e Julio De Caro (compositore e direttore d'orchestra), uniti da questa straordinaria coincidenza di date. Questa giornata, istituita per celebrare la passione e l'eleganza del tango, viene festeggiata con eventi, concerti e balli in tutto il mondo, riconoscendo il tango come simbolo culturale argentino e patrimonio immateriale dell'umanità. Anche SpazioTango festeggerà ballando nelle piazze del centro storico di Alghero, si partirà da Largo San Francesco e si proseguirà verso Piazza Civica passando per Via Carlo Alberto e Gilbert Ferrett, fino a concludere a Porta Terra e via Roma dove ci sarà un brindisi presso l’enoteca Mon. L'inizio dello spettacolo è alle 18.
