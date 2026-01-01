Alguer.it
S.A. 18:39
Corsica Sardinia Ferries cerca 150 risorse
La compagnia navale seleziona le candidature per 150 risorse da impiegare a bordo delle navi della flotta
Corsica Sardinia Ferries cerca 150 risorse

CAGLIARI - Corsica Sardinia Ferries è alla ricerca di personale navigante di Macchina, Camera e Cucina, per tutte le qualifiche. La compagnia navale seleziona le candidature per 150 risorse da impiegare a bordo delle navi della flotta, in particolare, i seguenti profili: Ufficiali e Sottufficiali di macchina; Personale di Cucina; Chef de rang e barman; Addetti alle cabine; Addetti Sala, Bar, Casse; Receptionist e Hostess.
