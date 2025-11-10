Cor 12:55 «Pais lo smemorato di Alghero» Il consigliere comunale del Partito democratico di Alghero riprende pubblicamente il collega della Lega, Michele Pais, accusandolo senza troppi giri di parole di demagogia spicciola. «Cambia parere a seconda delle stagioni, si vergogni»







«Cambia parere e idea a seconda delle stagioni, si vergogni» attacca il leader algherese del Partito democratico, che sottolinea come fu proprio la scorsa amministrazione comunale - con l'assessorato allo Sviluppo economico nelle mani dall'esponente leghista Giorgia Vaccaro, a raddoppiare l'Imposta di Soggiorno di Alghero. «Stranamente però Pais non lo ricorda, sarà anche lui smemorato» chiude Sartore parafrasando l'esilarante pezzo di Radio2 con Berlusconi. ALGHERO - Il livellamento dell'Imposta di Soggiorno nei mesi invernali rispetto a quelli estivi accende la polemica ad Alghero. Così, a distanza di qualche giorno dal consiglio comunale che ha dato il via libera alla Giunta per ritoccare l'imposizione a carico dei turisti, dai diversi gruppi politici piovono critiche e repliche più o meno piccanti. E' così anche tra Michele Pais - che accusava la sinistra al governo cittadino di saper soltanto «alzare le tasse» - e Pietro Sartore che si scaglia pubblicamente contro il portacolori della Lega accusandolo, senza troppi giri di parole, di demagogia spicciola. «Cambia parere e idea a seconda delle stagioni, si vergogni» attacca il leader algherese del Partito democratico, che sottolinea come fu proprio la scorsa amministrazione comunale - con l'assessorato allo Sviluppo economico nelle mani dall'esponente leghista Giorgia Vaccaro, a raddoppiare l'Imposta di Soggiorno di Alghero. «Stranamente però Pais non lo ricorda, sarà anche lui smemorato» chiude Sartore parafrasando l'esilarante pezzo di Radio2 con Berlusconi.