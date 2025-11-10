Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaTasse › «Pais lo smemorato di Alghero»
Cor 12:55
«Pais lo smemorato di Alghero»
Il consigliere comunale del Partito democratico di Alghero riprende pubblicamente il collega della Lega, Michele Pais, accusandolo senza troppi giri di parole di demagogia spicciola. «Cambia parere a seconda delle stagioni, si vergogni»
«Pais lo <i>smemorato</i> di Alghero»

ALGHERO - Il livellamento dell'Imposta di Soggiorno nei mesi invernali rispetto a quelli estivi accende la polemica ad Alghero. Così, a distanza di qualche giorno dal consiglio comunale che ha dato il via libera alla Giunta per ritoccare l'imposizione a carico dei turisti, dai diversi gruppi politici piovono critiche e repliche più o meno piccanti.

E' così anche tra Michele Pais - che accusava la sinistra al governo cittadino di saper soltanto «alzare le tasse» - e Pietro Sartore che si scaglia pubblicamente contro il portacolori della Lega accusandolo, senza troppi giri di parole, di demagogia spicciola.

«Cambia parere e idea a seconda delle stagioni, si vergogni» attacca il leader algherese del Partito democratico, che sottolinea come fu proprio la scorsa amministrazione comunale - con l'assessorato allo Sviluppo economico nelle mani dall'esponente leghista Giorgia Vaccaro, a raddoppiare l'Imposta di Soggiorno di Alghero. «Stranamente però Pais non lo ricorda, sarà anche lui smemorato» chiude Sartore parafrasando l'esilarante pezzo di Radio2 con Berlusconi.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
16:00
«4 milioni per progetti turistici ad Alghero»
Il Consiglio comunale elimina la stagionalità nell’applicazione dell’imposta di soggiorno e traccia le previsioni per gli interventi nel settore turistico nel 2026. Le dichiarazioni dell´assessora al Turismo e Sviluppo Economico Ornella Piras
10/11/2025
«Turismo, delibera sciatta e serve una visione»
Dura reprimenda di Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini del gruppo consiliare di Forza Italia Alghero che hanno votato contro la delibera che elimina le differenze della tassa di soggiorno fra alta e bassa stagione e chiedono interventi concreti
10/11/2025
«Tassa soggiorno: aumento senza logica e rispetto»
Così il consigliere comunale della Lega Michele Pais commenta duramente la decisione dell’amministrazione di aumentare la tassa di soggiorno durante i mesi di bassa stagione ad Alghero
10/11/2025
«Giusto uniformare la tassa di soggiorno»
Il plauso del consigliere comunale ed esponente di Orizzonte Comune Marco Colledanchise sulla scelta dell´amministrazione comunale di uniformare le tariffe tra la stagione estiva e quella invernale
1/11«Chiarezza su tassa di soggiorno»
29/10Progetto-Entrate ad Alghero. Più controlli per la tassa soggiorno
10:44Tassa soggiorno
31/10G20: giù le mani dalla tassa di soggiorno
24/10Bollette sempre più su per imprese e famiglie sarde
1/10Anche ad Alghero si difende chi evade
12/9Tassa soggiorno, modello a forfait. «Si paghi solo a inizio stagione»
28/8Cassazione: legittimi conguagli regolatori Abbanoa
21/8La Pace Fiscale è una misura necessaria
11/8«Pignoramenti, liberare anziani e famiglie in difficoltà»
« indietro archivio tasse »
12 novembre
Istituto Verdi: aperte iscrizioni ad Alghero
12 novembre
«Tra Alghero e Sassari 54 Oss a rischio»
12 novembre
Rifiuti e spaccio alla Pivarada. Residenti: vogliamo vivere sereni



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)