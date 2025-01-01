Alguer.it
Tasse › Tassa soggiorno, modello a forfait. «Si paghi solo a inizio stagione»
S.A. 11:00
Tassa soggiorno, modello a forfait
«Si paghi solo a inizio stagione»
Ad avanzare una nuova proposta sull'imposta è Marco Colledanchise, consigliere comunale di maggioranza del gruppo Orizzonte Comune: dare ai proprietari la possibilità di scegliere un pagamento forfettario unico a inizio stagione, calcolato in base alla tipologia di alloggio
Tassa soggiorno, modello <i>a forfait</i>. «Si paghi solo a inizio stagione»

ALGHERO - Ad Alghero prosegue il dibattito sull'aumento della tassa di soggiorno discussa in un tavolo di concertazione tra l'amministrazione comunale e gli operatori turistici: da una parte l'esecutivo guidato dal sindaco Raimondo Cacciotto vorrebbe far crescere l'imposta per migliorare i servizi; dall'altra associazioni e imprenditori non si oppongono ma chiedono un rapporto più costruttivo e trasparente sui ricavi e obiettivi legati alle somme incassate [LEGGI]. Ad avanzare una nuova proposta è Marco Colledanchise, consigliere comunale di maggioranza del gruppo Orizzonte Comune: «il modello attuale di riscossione della tassa di soggiorno, basato su registrazioni e versamenti periodici, lascia spesso spazio a dimenticanze o a ospiti non registrati».

La proposta di Colledanchise introduce una novità: dare ai proprietari la possibilità di scegliere un pagamento forfettario unico a inizio stagione, calcolato in base alla tipologia di alloggio. Non un obbligo, ma un’opportunità in più. Secondo l'esponente di maggioranza i vantaggi del modello forfettario sono diversi: il Comune incassa subito e dispone di liquidità immediata da investire sul turismo; i proprietari che lo scelgono sono in regola sin dal primo giorno, senza il rischio di dimenticare registrazioni; gli operatori hanno più libertà: possono chiedere la tassa ai turisti per recuperare la somma versata e, in alcuni casi, incassare anche di più rispetto al forfettario; si incentiva la piena trasparenza, con un sistema più semplice, sicuro e vantaggioso per tutti. «È una proposta che non impone, ma offre una scelta in più: meno burocrazia, più chiarezza e benefici concreti sia per l’amministrazione sia per gli operatori. Un modello moderno che può rendere Alghero un esempio virtuoso» conclude Colledanchise.
