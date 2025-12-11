 Skin ADV
Marco Lombardi 12:24
L'opinione di Marco Lombardi
Alghero una città sempre più fantasma
Alghero una città sempre più fantasma

Alghero sempre più distante dall’immagine di città turistica che l’amministrazione comunale continua a promuovere. Siamo di fronte a una città priva di manutenzioni adeguate e dei servizi basilari, una situazione inaccettabile per una località che viene continuamente definita “turistica” dagli assessori. Alghero oggi appare sempre più come una città fantasma. Il giorno di Natale la città si è mostrata vuota e spenta più degli anni passati, con la maggior parte dei commercianti, compresi bar e ristoranti, costretti a tenere chiuso per mancanza di lavoro. Gli operatori si adattano al momento, preferendo chiudere e perdere il meno possibile.

Sarei curioso di conoscere i numeri tanto decantati dall’amministrazione sugli arrivi in aeroporto e in città. Dati che vengono presentati ogni anno con entusiasmo ma che non sempre rispecchiano la realtà. Si fa credere ai cittadini che ci sia stato il pienone, quando invece la situazione è ben diversa. Anche i problemi sanitari sono in continuo aumento con una guardia medica spesso priva di dottori, un pronto soccorso sempre meno funzionale e, alla luce delle nuove normative che facilitano i viaggi delle famiglie con animali domestici, l’assenza di un servizio veterinario h24.

Una carenza grave, soprattutto per una città che ambisce a essere turistica, dove servizi di questo tipo sono la norma. Comune e Regione devono lavorare per il presente, non solo per annunci e slogan. L’aeroporto è un’infrastruttura essenziale se si vuole rendere nuovamente Alghero una meta turistica realmente appetibile. Alghero, nelle condizioni attuali è solo una discreta città balneare, molto lontana dall’essere una località turistica strutturata e competitiva.

*Referente MIO Italia – Sardegna
